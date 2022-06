'गाना कभी ओल्ड या न्यू फैशन नहीं होता', आमिर ने प्रीतम को दिए म्यूजिक लेसन

“पुराने जमाने या नए जमाने के गाने नाम की कोई चीज नहीं होती. प्रीतम को 'फिर ना ऐसी रात आएगी' के बारे में सलाह देते हुए आमिर खान कहते हैं, 'गाना सिर्फ अच्छा या बुरा गाना हो सकता है'. कुछ दिन पहले ही लाल सिंह चड्ढा के मेकर्स ने अपनी अपकमिंग फिल्म के आने वाले गाने 'फिर ना ऐसी रात आएगी' का फर्स्ट लुक जारी किया था. आमिर खान और करीना कपूर खान स्टारर इस गाने में रूपा और लाल के रिश्ते की खूबसूरती को दर्शाने की कोशिश की गई है.

म्यूजिक कभी 'ओल्ड फैशन्ड नहीं होता'

अब मेकर्स ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आमिर खान की एक क्लिप शेयर की हैं, जिसमें प्रीतम को उनके रिलीज होने वाले गाने 'फिर ना ऐसी रात आएगी' के बारे में एक्टर आमिर सलाह देते दिख रहे हैं. वीडियो में, हम आमिर खान को टेनशन में बैठे प्रीतम को समझाते हुए देख सकते हैं. आमिर को वीडियो में बियर्ड लुक में देखा जा सकता है, एक्टर कहते हैं, “मुझे लगता है कि आप डरे हुए हैं कि यह पुराने जमाने का म्यूजिक है, क्योंकि आपने इसका कई बार उल्लेख किया है. अपनी सारी चिंताओं को भूल जाइए. पुराने जमाने या नए जमाने नाम की कोई चीज नहीं होती. केवल अच्छा और बुरा म्यूजिक होता है. उस मोमेंट के लिए ईमानदार रहें जो आवश्यक है."

इसके साथ आमिर की टीम ने कैप्शन में लिखा, "हम और सहमत नहीं हो सकते! जब आप धुन के प्रति ईमानदार होते हैं, तो जादू होता है''. PhirNaAisiRaatAayegi #LaalSinghChaddha”.

