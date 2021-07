सुबह 6.30 बजे उठ क्या करते हैं कुणाल-इनाया? सोहा ने शेयर की CCTV फुटेज

सोहा अली खान ने एक मजेदार वीडियो शेयर किया है. जिसे देख आपको भी मालूम पड़ेगा कि उनके घर में सुबह के 6.30 बजे कैसा माहौल होता है. सोहा ने इनाया के रूम की सीसीटीवी फुटेज शेयर की है जिसमें कुणाल और इनाया मॉर्निंग डांस करते दिख रहे हैं.

पापा संग डांस करती इनाया का वीडियो वायरल

वीडियो शेयर करते हुए सोहा अली खान ने लिखा- Just another 6:30 am in our home! ये वीडियो 7 जुलाई का है. वीडियो में इनाया और कुणाल डांस करते दिख रहे हैं. बैकग्राउंड में गाना चल रहा है. इनाया और कुणाल फुलऑन डांस मूड में हैं. इनाया और कुणाल मस्ती में गाना गाते हुए डांस कर रहे हैं. दोनों की मस्ती देखने लायक है. कुणाल बेटी के साथ बच्चा बनकर डांस कर रहे हैं. पिता बेटी का बॉन्ड दिखाता ये वीडियो शानदार है.

फैंस इस वीडियो को बेहद क्यूट बता रहे हैं. लोगों को कुणाल और इनाया का ये मस्ती भरा डांस बेहद पसंद आ रहा है. सेलेब्स ने भी वीडियो पर कमेंट किए हैं. सबा अली खान ने लिखा- लव इट. कृतिका कामरा ने हार्ट इमोजी बनाया है. गौहर खान ने इस वीडियो को एडोरेबल बताया है. कुणाल की बहन करिश्मा ने लिखा- हाहाहहा. लव इट सो मच.

सोहा और कुणाल की बेटी अपनी इनाया सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है. सोहा अक्सर अपनी बेटी के साथ फोटो और वीडियो शेयर करती रहती हैं. तैमूर की तरह ही इनाया सुर्खियों में बनी रहती हैं. तैमूर और इनाया अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं. दोनों की साथ में तस्वीरें वायरल रहती हैं. इनाया घर पर मां के साथ एक्टिविटीज करती रहती है जैसे पेंटिंग, म्यूजिक बजाना, पेट्स के साथ खेलना वगैरह.