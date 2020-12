मां के निधन से दुखी KRK बोले- आज मैं आधा मर गया हूं

फिल्म क्रिटिक कमाल राशिद खान की मां का 78 साल की उम्र में बुधवार को निधन हो गया. खुद केआरके ने सोशल मीडिया पर अपनी मां संग एक तस्वीर शेयर करते हुए ये जानकारी दी है. इस खबर के सामने आते ही हर कोई केआरके की हिम्मत बढ़ा रहा है और उनकी मां की आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहा है. केआरके भी इस मुश्किल घड़ी में सभी से प्रार्थना करने की अपील कर रहे हैं.

केआरके की मां का निधन

केआरके ने ट्वीट कर बताया है- दोस्तों, मुझे ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि मेरी मां अब हमारे बीच नहीं रही हैं. वे अभी कुछ समय पहले ही 78 साल की उम्र में चल बसीं. मैं आप सभी से अपील करता हूं कि आप मेरी मां के लिए प्रार्थना करें. वहीं एक और ट्वीट में केआरके अपने दिल की बात सभी तक पहुंचा रहे हैं. वे बता रहे हैं कि ये बात उनके लिए सहन करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है. उनका दिल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रहीं. वे बताते हैं- 14 साल की उम्र से मैं अपनी मां से दूर रह रहा था, लेकिन फिर भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही हैं. मैं आज आधा मर चुका हूं. मैं सिर्फ खुद को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि सभी को एक दिन जाना होता है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को राजी नहीं है. ये दर्द सहन नहीं होता.

Dear Friends! With my deepest sorrow, I announce the passing of my beloved Mother to her heavenly abode. She peacefully passed just few hours ago at the age of 78Years. I humbly request you to remember her in your prayers. #RIP 🙏 pic.twitter.com/zJtHFp3w5m

Since the age of 14 years, I am staying away from my mother but I still can’t believe that she is no more. I am half dead with her only. I am trying to convince myself that one day everyone has to go back but my heart is not ready to accept it. This pain is unbearable.