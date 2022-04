KRK का बड़ा फैसला, Attack देखने के बाद फिल्म रिव्यू ना करने का ऐलान, यूजर्स बोले- दफा हो जाओ

सिनेमा जगत से एक चौंकाने वाली खबर आई है. जिसे सुन आपकी हंसी छूट जाएगी. आप कहेंगे चौंकाने वाली खबर में हंसी कैसे छूट सकती है? बात कुछ ऐसी है कि मोस्ट कंट्रोवर्सियल क्रिटिक केआरके (कमाल राशिद खान) ने फिल्म रिव्यू करना छोड़ दिया है.

KRK का ट्वीट चर्चा में, लिया ये फैसला

जी हां, फिल्म रिव्यू क्विट करने का ये ऐलान खुद केआरके (KRK) ने किया है. इस शुक्रवार को रिलीज हुई जॉन अब्राहम की फिल्म अटैक (Attack) उनकी आखिरी मूवी है जिसका उन्होंने रिव्यू किया है. वैसे आपने केआरके की इस बात को सीरियसली नहीं लिया होगा ना? सोशल मीडिया यूजर्स ने भी नहीं लिया है. लोगों का कहना है कि केआरके ने ऐसा ऐलान कर अप्रैल भूल बनाया है. लोग केआरके की इस हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट पर मजे ले रहे हैं. केआरके ने ट्वीट कर लिखा है- आज मैंने फिल्मों का रिव्यू करना बंद कर दिया है. अटैक का रिव्यू मेरा आखिरी रिव्यू होगा.

Today I stop reviewing films. #AttackReview is my last review!🙏🏼