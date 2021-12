Audi A8L की मालकिन बनीं Kiara Advani, कीमत 1.56 करोड़

बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी की प्रोफेशनल लाइफ कामयाबी की बुलंद‍ियों को छू रही है. वहीं कियारा की पर्सनल लाइफ भी तरक्की के रास्ते पर है. एक्ट्रेस ने अपनी कार कलेक्शन में एक और नई कार जोड़ ली है. क‍ियारा ने Audi A8L luxury Sedan खरीद ली है. कंपनी ने कियारा की फोटोज शेयर की हैं जिनमें एक्ट्रेस को उनकी ब्रांड न्यू ऑडी के साथ देखा जा सकता है. इस शानदार ऑडी एड‍िशन की कीमत 1.58 करोड़ रुपये है.

ऑडी का यह एड‍िशन पिछले साल 2020 में भारतीय मार्केट में उतारा गया था. इसकी शुरुआती कीमत 1.56 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. कियारा 1.58 करोड़ रुपये की भारी भरकम कीमत पर अपनी इस नई Audi A8L घर लाई है. कार कंपनी ने फोटोज ट्वीट कर लिखा 'विकास और रचनात्मकता साथ-साथ चलते हैं. हम कियारा आडवाणी को ऑडी के अनुभव के लिए स्वागत करते हैं.'

Progress and creativity go hand in hand. We’re happy to welcome @advani_kiara to the Audi experience.#FutureIsAnAttitude #AudiA8L pic.twitter.com/CuGimQDJok