कटरीना से करीना तक, सलमान खान के बर्थडे को सेलेब्स ने ऐसे बनाया स्पेशल

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 55वां बर्थडे मना रहे हैं. इस खास मौके पर बॉलीवुड के तमाम सेलिब्रिटीज ने उन्हें बधाई दी है. कटरीना कैफ, करीना कपूर, माधुरी दीक्ष‍ित समेत वरुण धवन और अन्य सितारों ने सलमान को उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी हैं. सभी ने सोशल मीड‍िया पर फोटो पोस्ट कर उनके इस खास दिन को और भी स्पेशल बनाया है.

बजरंगी भाईजान और बॉडीगार्ड फिल्म में सलमान खान संग करीना कपूर की केमिस्ट्री को दर्शकों ने सराहा था. बजरंगी भाईजान काफी हिट रही थी. सलमान के बर्थडे पर करीना ने सलमान को बजरंगी भाईजान नाम से संबोध‍ित करते हुए उनकी एक फोटो शेयर की है और उन्हें बर्थडे विश किया है.

कटरीना कैफ ने सलमान की फोटो शेयर कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. कटरीना कैफ के साथ सलमान की जोड़ी पर्दे पर हर बार कमाल करती है. दोनों को पिछली बार फिल्म भारत में देखा गया था, जिसमें कटरीना का इंड‍ियन लुक लोगों को पसंद आया था.

देखें: आजतक LIVE TV

माधुरी दीक्ष‍ित ने भी सलमान के साथ फोटो ट्वीट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने सलमान के शानदार, खुश‍ियों भरा और स्वस्थ दिन की कामना की.

Happy Birthday @BeingSalmanKhan Hope you have a Wonderful, Happy and Healthy Day 🎂🤗 pic.twitter.com/5OFBrCKbg6

रवीना टंडन सलमान के बर्थडे पर बिग बॉस 14 में नजर आने वाली हैं. उन्होंने सेट पर केक काटते हुए सलमान के साथ फोटोज शेयर कर उन्हें बर्थडे विश किया है.

Wishing the super cool @BeingSalmanKhan a very happy birthday! Good health, happiness and peace always 😊

Happy birthday to the most Amazing warm and kind hearted friend and brother. Wishing you happiness, success and good health always. 🙏🏼❤️@BeingSalmanKhan #HBDSalmanKhan pic.twitter.com/oIFrhrHH6S