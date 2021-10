रुबीना दिलैक के 'फेक' लव को कश्मीरा शाह ने किया रिजेक्ट, मारा ताना

कश्मीरा शाह और रुबीना दिलैक इन दिनों सोशल मीडिया पर भिड़ती नजर हैं. कश्मीरा शाह बिग बॉस की एक कंटेस्टेंट रह चुकी हैं और अभी भी शो को फॉलो भी करती हैं. हाल ही कश्मीरा शाह ने 'बिग बॉस' का 15वां सीजन देखना शुरू किया है. जहां एक तरफ वह नए सीजन के लोगों की तारीफ कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कश्मीरा शाह ने बिना नाम लिए रुबीना दिलैक पर तंज कस दिया.

कश्मीरा-रुबीना में छिड़ी जंग

कश्मीरा शाह ने ट्वीट किया, 'अभी बीती रात का एपिसोड देखा और यह सीजन पिछले सीजन से बेहतर है. टीम आपने दिलचस्प लोगों को कास्ट करके बहुत ही बढ़िया काम किया है. ये लोग गेम खेलने में रुचि रखते हैं न कि योग करने और सेब खाने में.' इस ट्वीट का निशाना बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट रुबीना दिलैक और उनके पति अभिनव शुक्ला की तरफ था. ऐसे में रुबीना और अभिनव ने कश्मीरा शाह पर पलटवार किया है.

कश्मीरा के इस ट्वीट पर रुबीना दिलैक ने जवाब दिया, 'तुम्हें प्यार और ताकत भेज रही हूं.' रुबीना के इस ट्वीट के बाद उनके पति अभिनव ने भी कश्मीरा को ताना मार दिया. उन्होंने लिखा, 'यह उन लोगों के लिए है जो ट्वीट करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं उन्हें 10 किलो सेब भेजूंगा और अगर तुम्हें और कुछ करने को नहीं है... योग भी कर सकते हो.'

For all those who are struggling to tweet something, apparently smart to get back to do another INSIPID stint in BB i will send 10 Kgs of apples and if you don’t get another stint ….Yoga really helps 😂 ! #wasteoftweet