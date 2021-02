फरवरी में मार्च की फ्लाइट लेने पहुंचीं कार्तिक की बहन, एक्टर ने कहा- तारीख तो बस एक नंबर है

बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वह अक्सर अपनी बहन कृतिका तिवारी की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं. अब हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी बहन का एक नया वीडियो शेयर किया है जिसमें वह दिखा रहे हैं कि किस तरह उनकी बहन मार्च की टिकट लेकर एयरपोर्ट में दाखिल होने की कोशिश करती हैं. कार्तिक को ये बात पता है लेकिन बावजूद इसके वह कृतिका को बताते नहीं हैं और चुपचाप उनका वीडियो शूट करते रहते हैं.

कृतिका को एयरपोर्ट के एंट्रेंस पर जाकर ये पता चलता है कि उनकी टिकट 12 मार्च की है न कि 12 फरवरी की. वीडियो में कार्तिक चुपचाप अपनी बहन का वीडियो बना रहे हैं जब वह एंट्रेंस की तरफ बढ़ रही हैं. कृतिका एंट्री गेट तक जाती हैं और फिर सुरक्षा कर्मचारी उन्हें वापस भेज देता है. इस पर कार्तिक अपनी बहन से पूछते हैं कि क्या हो गया? माजरा समझ में आते ही कृतिका अपने सिर पर हाथ रख लेती हैं.

कार्तिक के पास ही खड़ी उनकी मां भी अपनी हंसी नहीं रोक पाती हैं और कार्तिक भी हंसने लग जाते हैं. कार्तिक अपनी बहन से पूछते हैं कि किसने बुक किया था? कृतिका कहती हैं कि मेरा टिकट 12 मार्च का है. कार्तिक की बहन उनसे कहती हैं कि भईया आज रात की फ्लाइट देखो, मम्मा मैं कितना डिले करूं. कार्तिक आर्यन इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के दौरान जमकर एंटरटेन होते नजर आ रहे हैं.

Date is Just a Number

इस वीडियो को शेयर करते हुए कार्तिक आर्यन ने लिखा- Date is just a number for Kittu. #TheMoreEducatedSibling मालूम हो कि कार्तिक आर्यन ने पढ़ाई छोड़कर एक्टिंग को चुनने का फैसला किया था और वह फिल्म प्यार का पंचनामा से बॉलीवुड में हिट हुए थे. इसके बाद वह आकाशवाणी और प्यार का पंचनामा 2 में नजर आए. ये फिल्में हिट होती गईं और बॉलीवुड में कार्तिक की राह आसान होती चली गई.