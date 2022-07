जब सैफ के घर स्लीपओवर के बहाने करीना ने चुराई कोल्ड ड्रिंक, ये एड याद है आपको?

बॉलीवुड की आज की फेमस जोड़ी, करीना कपूर और सैफ अली खान शादी से पहले फिल्मों और एड में साथ काम कर चुके हैं. वहीं फरदीन खान की डैशिंग पर्सनालिटी की भी लाखों लड़कियां दीवानी हुआ करती थीं. प्रीति जिंटा की बबली अदाओं पर कई लोग घायल थे. लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आज हम इन एक्टर्स के बारे में अचानक बात क्यों कर रहे हैं. इनकी ना तो हाल ही में कोई फिल्म आई हैं और ना ही कोई बयान आया है. लेकिन हम आपको बता दें कि इन चारों की भले ही कोई फिल्म ना आई हो लेकिन इन दिनों इनका एक एड सोशल मीडिया में जरूर राउंड मार रहा है.

कोल्ड ड्रिंक के एड में स्टार्स का टशन

ये एड पेप्सी कोल्ड ड्रिंक का है. इस एड में करीना, सैफ, फरदीन और प्रीति चारों ही कोल्ड ड्रिंक के लिए आपस में भिड़ते दिखाई देते हैं. उन दिनों कोल्ड ड्रिंक का ये एड बहुत फेमस हुआ करता था. कई स्टार्स और एक्टर्स कोल्ड ड्रिंक के एड में फीचर किए जाते थे. 90 के दशक के ये एड यूथ के बीच बहुत पसंद किए जाते थे. शाहरुख खान, एश्वर्या तक इन एड में कास्ट किए जा चुके हैं.

यह एड दो पार्ट्स में थे. पहले पार्ट में करीना कपूर और प्रीति जिंटा अपने पड़ोसी सैफ अली खान और फरदीन खान से कोल्ड ड्रिंक को फ्रीज में रखने की रिक्वेस्ट करती हैं लेकिन दोनों एक्टर्स कोल्ड ड्रिंक पी जाते हैं. पूछने पर सैफ और फरदीन कहते हैं कि बोतले लीक हो गईं और कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में बह गई. हालांकि प्रीति समझ जाती हैं कि दोनों झूठ बोल रहे हैं. विज्ञापन के अंत में दोनों लड़कों को हंसते हुए दिखाया जाता है. वहीं विज्ञापन के दूसरे पार्ट में करीना कपूर और प्रीति जिंटा बदला लेने का प्लान बनाती हैं.

throwback to these pepsi commercials with bebo, saifu, fardeen and preity :) #KareenaKapoorKhan | #SaifAliKhan | @FardeenFKhan | @realpreityzinta pic.twitter.com/WN80b0igif