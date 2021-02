बधाई हो सैफ-करीना, फैंस ने किया बेबो के दूसरे बेटे का स्वागत

करीना कपूर खान ने अपने दूसरे बेटे को जन्म दे दिया है. ऐसे में फैंस सोशल मीडिया पर उन्हें बधाई दे रहे हैं. सैफ अली खान और करीना कपूर खान के दूसरे बेटे को लेकर फैंस के बीच काफी खुशी हैं. ऐसे में करीना ट्विटर पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रही हैं. फैंस तमाम ट्वीट्स और वीडियोज की मदद से कपूर और पटौदी परिवार को शुभकामनाएं देने में लगे हुए हैं.

फैंस ने बेबो को दी बधाई

करीना कपूर की तमाम तस्वीरें वायरल हो रही हैं. उनके दूसरे बच्चे के आगमन का इंतजार बेसब्री से कर रहे थे. अब फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है. ट्विटर पर तमाम यूजर्स करीना कपूर खान के बारे में ही बात कर रहे हैं. सैफ अली खान और करीना की जोड़ी को खूब दुआएं मिल रही हैं और तैमूर के बड़े भाई बनने पर उत्साह जताया जा रहा है.

#KareenaKapoorKhan and #SaifAliKhan become parents again, blessed with a baby boy Congratulations for the new arrival. pic.twitter.com/kCTf9FTw7t

#KareenaKapoorKhan has given birth to a baby boy ! 👶💙 This is here and #SaifAliKhan second child together and Khan's fourth. Both mom and baby are said to be doing well ! Congratulations to Kapoor and Khan families! 💐🎉😊🤞🏻 pic.twitter.com/C0YvOoESCd