ड्रग्स विवाद में घिरे करण के सपोर्ट में आए हंसल, इंडस्ट्री में बताई एकता की कमी

फिल्म डायरेक्टर करण जौहर ड्रग्स विवाद में बुरी तरह फंस गए हैं. पिछले साल करण के घर हुई एक पार्टी की वजह से 12 सेलेब्ल खासा मुश्किल में आ गए हैं. सभी पर ड्रग्स लेने के आरोप लग रहे हैं. अब इस विवाद पर खुद करण जौहर ने चुप्पी तोड़ी है. सोशल मीडिया पर उन्होंने सभी आरोपों को बेबुनियाद बता दिया है. उन्होंने इसे सिर्फ फेक न्यूज बता दिया है. अब डायरेक्टर हंसल मेहता ने करण की इस हिम्मत की तारीफ की है.

हंसल ने किया करण का समर्थन

हंसल मेहता ने सोशल मीडिया पर करण के सपोर्ट में एक पोस्ट लिखी है. उन्होंने फेक न्यूज को रोकने के लिए करण के कदम की तारीफ की है. वे ट्वीट कर लिखते हैं- करण सही उदाहरण पेश करने और फेक न्यूज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करने के लिए आपका शुक्रिया. हमारी इंडस्ट्री में हर कोई ऐसा नहीं कर रहा है. एकता की कमी और उत्पीड़न के डर की वजह से हम तो सिर्फ मूर्ख दिखाई दे रहे हैं. अब हंसल का ये कहना बड़ी बात है. वे एक फेमस और बड़े डायरेक्टर हैं, ऐसे में उनका करण को समर्थन मिलना काफी मायने रखता है.

Dear @karanjohar

Thank you for setting the record straight and finally breaking your silence on all the slander and fake news around us. Not many from the industry will share this unfortunately. This lack of unity and fear of persecution has rendered us looking like cowards... https://t.co/tWUXsd4QBa