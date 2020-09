ड्रग मामले में करण की बढ़ी मुसीबत, अकाली नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने की NCB से शिकायत

फिल्म डायरेक्टर करण जौहर के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं. विवाद कोई भी क्यों ना चल रहा हो, डायरेक्टर का मुसीबत में फंसना तय माना जा रहा है. पहले नेपोटिज्म डिबेट में बुरी तरह घिर चुके करण जौहर अब ड्रग्स विवाद में भी फंसते दिख रहे हैं. अकाली नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने एनसीबी से करण जौहर के खिलाफ शिकायत की है. उन्होंने आरोप लगा दिया है कि करण की पार्टी में ड्रग्स का इस्तेमाल हुआ था.

करण के खिलाफ शिकायत

अब जिस पार्टी की मंजिंदर सिंह सिरसा बात कर रहे हैं वो पिछले साल जुलाई में हुई थी. उस पार्टी में रणबीर कपूर, विक्की कौशल, दीपिका पादुकोण जैसे कई सेलेब्स मौजूद थे. वीडियो को देख ऐसा कहा गया था कि सभी सितारे ड्रग्स के नशे में थे. करण ने जरूर उन आरोपों को बकवास बताया था, लेकिन उनकी उस पार्टी को लेकर विवाद खत्म होता नहीं दिखा. अब उसी मुद्दे को फिर अकाली नेता मंजिंदर सिंह सिरसा ने उठा दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने करण के खिलाफ एनसीबी को शिकायत की है. वे लिखते हैं- मैं एनसीबी के चीफ राकेश अस्थाना से मिला था. मैंने वहां करण जौहर के खिलाफ अपनी शिकायत दर्ज करवाई है. मैंने मांग की है कि करण के खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने मुंबई वाले घर में ड्रग पार्टी का आयोजन किया था. उस पार्टी वीडियो की जांच होनी जरूरी है.

I met Sh. Rakesh Asthana, Chief of @narcoticsbureau at BSF head quarter, Delhi regarding submission of complaint for investigation & action against film Producer @karanjohar & others for organizing drug party at his residence in Mumbai

That party video must be investigated into! pic.twitter.com/QCK2GalUQq