कपिल शर्मा शो बंद होने की क्या है वजह? कॉमेडी किंग ने खुद किया खुलासा

कॉमेडियन कपिल शर्मा और उनकी गिन्नी चतरथ जल्द ही अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने जा रहे हैं. इस बात का खुलासा कपिल शर्मा ने अपने ट्विटर पर होने वाले खुद क्वेश्चन-आंसर सेशन में किया है. इसके अलावा कपिल ने इस बात की पुष्टि भी की है कि उनका कॉमेडी शो जल्द ही बंद होने जा रहा है.

दूसरी बार पिता बनने वाले हैं कपिल शर्मा

ट्विटर पर कई फैंस ने #AskKapil के दौरान कॉमेडियन से कई सवाल किए, जिनके जवाब उन्होंने दिए. एक फैन ने पूछा- कपिल शर्मा सर, शो ऑफ एयर क्यों कर रहे हैं? इसके जवाब में कपिल शर्मा ने कहा, ''क्योंकि मुझे दूसरे बच्चे के आगमन पर अपनी पत्नी के साथ रहना है.''

Bcoz I need be there at home with my wife to welcome our second baby 😍🧿 https://t.co/wdy8Drv355