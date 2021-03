कंगना vs तापसी: दोनों ही मौकों पर बंट गई फिल्म इंडस्ट्री

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू, फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप समेत फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कुछ लोगों पर हाल ही में इनकम टैक्स के छापे पड़े. बुधवार के दिन पुणे में शुरू हुई छापेमारी देर रात तक चलती रही. तापसी पन्नू के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस बारे में लगातार ट्वीट करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये विषय सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा.

तापसी के सपोर्ट में बंट गया बॉलीवुड

तापसी का समर्थन करने वाले उनके फैन्स ने इस छापेमारी को गलत और महज परेशान करने की एक कोशिश बताया. अनुभव सिन्हा, स्वरा भास्कर और नीरज घायवान समेत बॉलीवुड के तमाम दिग्गज सेलेब्रिटीज ने भी तापसी के सपोर्ट में ट्वीट किया और एक बार फिर से बॉलीवुड इस पूरी लड़ाई में बंटता हुआ नजर आया. एक तरफ थे वो सेलेब्रिटी जो सरकार और उनकी नीतियों के समर्थन में रहते हैं और दूसरी तरफ थे वो सितारे जो न सिर्फ सरकार के खिलाफ खुलकर बोलते हैं बल्कि उनकी नीतियों की भी सोशल मीडिया पर निंदा करते हैं.

Kashyap and Taapsee I love you both. Just. — Anubhav Sinha (@anubhavsinha) March 3, 2021

Appreciation tweet for @taapsee who is an amazing girl with courage and conviction that is rare to see now days.. Stand strong warrior! ❤️ — Swara Bhasker (@ReallySwara) March 3, 2021

जब कंगना दफ्तर विवाद पर बंटी इंडस्ट्री

हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है. इंडस्ट्री तब भी दो खेमों में बंटती नजर आई थी जब मुंबई के पाली हिल इलाके में शिवसेना के इशारे पर BMC द्वारा कंगना का दफ्तर जमींदोज कर दिया गया. करोड़ों फैन्स से लेकर तमाम राजनेताओं और बॉलीवुड सेलेब्रिटीज ने भी कंगना का दफ्तर तोड़े जाने का विरोध किया. अनुपम खेर, कुब्रा सैत, सोनल चौहान, प्रसून जोशी और दिया मिर्जा जैसे सेलेब्रिटीज ने उस वक्त कंगना का सपोर्ट किया था.

I don’t agree with many of the things Kangana has said in the last few months. The name calling, the vicious personal attacks on individuals, the vilification of people. At the same time i am not okay with her being subjected to personal attacks. — Dia Mirza (@deespeak) September 9, 2020

Stay strong @KanganaTeam you have the inner strength to see you through the toughest of times #KanganaRanaut — Prasoon Joshi (@prasoonjoshi_) September 9, 2020

Breaking somebody’s dream, is NOT what I will ever support. I do not support @KanganaTeam ‘s office being demolished. What’s wrong is wrong!!! — SONAL CHAUHAN (@sonalchauhan7) September 9, 2020

ग़लत ग़लत ग़लत है !! इसको bulldozer नही #Bullydozer कहते है। किसी का घरोंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल ग़लत है। इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार @KanganaTeam के घर पर नहीं बल्कि मुम्बई की ज़मीन और ज़मीर पर हुआ है। अफ़सोस अफ़सोस अफ़सोस है। ☹️ — Anupam Kher (@AnupamPKher) September 9, 2020

This is abominable. Not cool BMC, not cool.#KanganaRanaut https://t.co/LqSBJWParM — Kubbra Sait (@KubbraSait) September 9, 2020

अनुपम खेर ने अपने ट्वीट में लिखा, "गलत गलत गलत है!! इसको bulldozer नही #Bullydozer कहते है. किसी का घरोंदा इस बेरहमी से तोड़ना बिल्कुल गलत है. इसका सबसे बड़ा प्रभाव या प्रहार कंगना रनौत के घर पर नहीं बल्कि मुम्बई की जमीन और जमीर पर हुआ है. अफसोस अफसोस अफसोस है." इसी तरह तमाम सेलेब्रिटीज ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं दी थीं और कंगना का सपोर्ट किया था.

क्यों दो खेमों में बंटी है बॉलीवुड इंडस्ट्री?

जाहिर तौर पर इंडस्ट्री में दो तरह के लोग हैं एक वो जो कंगना के सपोर्ट में हैं और एक वो जो तापसी-अनुराग के सपोर्ट में हैं. कंगना जहां खुलकर सरकार का समर्थन करती हैं वहीं अनुराग ट्विटर पर सरकार के खिलाफ लिखने के लिए जाने जाते रहे हैं. अनुराग कश्यप को तो कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं कि उनकी बेटी का बलात्कार हो जाएगा. हालांकि बावजूद इसके अनुराग खुलकर अपनी बात रखते रहे हैं. तो ये दोनों ही तरह के लोग मौके-बेमौके अपना पक्ष अपनी तरह से रखते रहे हैं.

क्या बोले राहुल गांधी?

तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप को IT द्वारा घेरे जाने पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया- कुछ मुहावरे.. उंगलियों पर नचाना- केंद्र सरकार ये IT-CBI-ED के साथ करती है. भीगी बिल्ली बनना यानी केंद्र सरकार के सामने मित्र मीडिया. राहुल गांधी ने आगे लिखा कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे- जैसे केंद्र सरकार किसान-समर्थकों पर रेड कराती है. #ModiRaidsProFarmers. यानी राहुल भी ये मानते हैं कि किसानों के समर्थन में बोलने वालों को सरकार परेशान कर रही है.