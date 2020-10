कंगना ने किया ट्वीट- अब जेल जाने का इंतजार कर रही हूं, यूजर्स बोले चुप करो

अपनी बेबाकी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत इस वक्त मुश्किलों में घिरी हुई हैं. एक तरफ जहां कंगना के घर में भाई की शादी के चलते खुशी का माहौल है वहीं दूसरी तरफ कगंना के खिलाफ लगातार कोई ना कोई शिकायत दर्ज करवाई जा रही हैं.

हाल ही में कंगना के खिलाफ मुंबई के अंधेरी कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई गई है. कंगना पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है. इसकी सुनवाई 10 नवंबर को होनी है. वैसे इससे पहले भी कंगना के खिलाफ कुछ और शिकायतें दर्ज करवाई जा चुकी हैं. अब एक्ट्रेस ने इन शिकायतों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है.

जेल जाने का इंतजार कर रही हैं कंगना

ट्विटर के जरिए हर मुद्दे पर अपनी बात रखने वाली कंगना ने ट्वीट्स में अपना गुस्सा जाहिर किया है. इतना ही नहीं अपने ट्वीट में कंगना ने इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता का मुद्दा भी उठाया है. एक्ट्रेस ने लिखा, ‘कैंडल मार्च गैंग, अवॉर्ड वापसी गैंग देखो, यही होता है तानाशाही विरोधी क्रांतिकारियों के साथ. आप सब की तरह नहीं, तुमको कोई पूछता भी नहीं. मुझे देखो, मेरे जीवन का एक मतलब है महाराष्ट्र में असली तानाशाही सरकार से लड़ना.'

इसके आगे कंगना ने कहा कि वह अब जेल जाने का इंतजार कर रही हैं. उन्होंने लिखा, ‘मैं सावरकर, नेता बोस और झांसी की रानी की पूजा करती हूं. आज सरकार मुझे जेल में डालने की कोशिश कर रही है. ये सब मुझे अपनी च्वॉइस को लेकर और कॉन्फिडेंट बना रहा है. जल्द ही जेल में होने और अपने आइडल जितना दुख सहने का इंतजार कर रही हूं. ये मेरे जीवन को एक अर्थ देगा. जय हिंद.'

कंगना ने आमिर खान को लेकर भी ट्वीट किया था. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स ने कंगना रनौत को ट्रोल करना शुरू कर दिया. यूजर्स ने #ChupKarKangana की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने कंगना की बातों को फालतू बताया. देखिए सोशल मीडिया यूजर्स ने क्या कहा:

Wear white if you are a good person 🥰 #ChupKarKangana pic.twitter.com/LHjIFEp5jU — VAMSI (@agartumsaath_ho) October 23, 2020

If we go by her logic then Aamir Khan was India's first freedom fighter Mangal Pandey who fought against Britishers & Kangana Ranaut was mistress of terrorist Abu Salem. But acc to her Aamir is Deshdrohi & she's the deshbhakt bcs she portrayed Jhansi Ki Rani 😂 #ChupKarKangana https://t.co/YVaIbcYmJV — 🇨🇦Canadian Deshbhakt🇨🇦 (@TheFlopKhiladi_) October 23, 2020

Why does she keep comparing herself to Laxmi Bai, just bcoz she portrayed her in a film?! If so, in that case she should also remember her role in gangster and Fashion. Which is more aligned with her personality. #ChupKarKangana https://t.co/jpV4ONB3Z1 — Ankita (@AnkitaKayal) October 23, 2020

आमिर खान पर कसा था तंज

बता दें कि कंगना ने अपने ट्वीट में अहिष्णुता का मुद्दा उठा दिया था. ट्वीट में कंगना ने आमिर खान पर सवाल उठाते हुए लिखा, ‘जैसे रानी लक्ष्मीबाई का किला तोड़ा था मेरा घर तोड़ दिया, जैसे सावरकर जी को विद्रोह के लिए जेल में डाला गया था मुझे भी जेल भेजने की पूरी कोशिश की जा रही है, इनटॉलरेंस गैंग से जाके कोई पूछे कितने कष्ट सहे हैं उन्होंने ने इस इनटॉलरेंस देश में?’ इस ट्वीट में कंगना ने फिल्म अभिनेता आमिर खान को भी टैग किया.

दरअसल आमिर ने कुछ साल पहले अहिष्णुता को लेकर एक बयान दिया था. एक्टर ने कहा था कि उनकी पत्नी किरण राव को लगता है कि देश में अहिष्णुता बढ़ गई है. आमिर के इस बयान पर काफी बवाल भी हुआ था.