'बोरिंग संडे' को कंगना ने स्वरा संग सोशल मीडिया पर किया मजाक, मिला ये जवाब

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत हमेशा से मुखर और बेबाक रही हैं इसमें तो कोई दोराय नहीं. मगर एक्ट्रेस के सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के बाद ये भी कहा जा सकता है कि एक्ट्रेस कंट्रोवर्सी में रहना पसंद करती हैं तभी तो वे आए दिन सोशल मीडिया पर किसी ना किसी से पंगा लेती रहती हैं. इसका ताजा उदाहरण भी सामने आ गया है. कंगना रनौत ने हाल ही में ट्विटर पर स्वरा भास्कर के साथ छेड़छाड़ की है. छेड़छाड़ मतलब हंसी मजाक. मगर जरा सार्कास्टिक अंदाज में. जैसा क‍ि कंगना की आदत में शुमार है. हल्के-फुल्के अंदाज में वे स्वरा के मजे लेती नजर आ रही हैं. मगर स्वरा ने भी इसका जवाब दिया है.

दरअसल एक शख्स ने कंगना और स्वरा की साड़ी के गेटअप में एक फोटो शेयर की है. इसमें कंगना वाली फोटो पर Class लिखा है जबकी स्वरा वाली फोटो पर उन्हें नीचा दिखाने के मकसद से Crass शब्द का इस्तेमाल किया गया है. दोनों ही गोल्डन कलर की साड़ी में नजर आ रहे हैं. कंगना ने अपने ट्विटर पर ये पोस्ट शेयर की और इसी के साथ कैप्शन में स्वरा भास्कर को टैग करते हुए लिखा कि- ये सब क्या कह रहे हैं? ऐसा है क्या? इसी के साथ कंगना ने लिखा कि- बोरिंग दिन है आज, थोड़ा तो स्वरा जी को छेड़ा जाए.

Always happy to help alleviate your boredom Kangana.. you know I love you :) 💜 https://t.co/PdExEfm36K