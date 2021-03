तेजस के लिए कड़ी ट्रेनिंग कर रहीं कंगना रनौत, कहा- सिर्फ यूनिफॉर्म पहनना काफी नहीं

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बीते दिनों अपकमिंग फिल्म तेजस की शूटिंग शुरू कर दी है. अब तक उपलब्ध जानकारी के मुताबिक एक्ट्रेस इस फिल्म में सिख सोल्जर का किरदार निभाती नजर आएंगी. उनका किरदार एक फाइटर जेट पायलट का होगा. फिल्म से उनका लुक पहले ही जारी किया जा चुका है. सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाली कंगना आए दिन इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जुड़े लम्हे साझा करती रहती हैं.

हाल ही में उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें कंगना एक काफी ऊंची नेट पर चढ़ती नजर आ रही हैं. कंगना के ठीक पीछे उनकी टीम खड़ी हुई है जो उन्हें लगातार मॉनीटर कर रही है. कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा, "सिर्फ यूनिफॉर्म पहन लेना ही काफी नहीं है. उनके संघर्ष और कठिन परिश्रम से होकर गुजरना भी जरूरी है ये जानने के लिए कि लोहे के मसल्स और स्टील का जिगर पाने के लिए लगता है."

कंगना ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि ट्रेनिंग कर रही हूं ताकि वर्दी के लायक बन सकूं. बता दें कि कंगना रनौत की अब तक कुल दो फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब वह अपनी तीसरी फिल्म पर काम कर रही हैं. इससे पहले वह बीते कुछ महीनों में थलाइवी और धाकड़ की शूटिंग पूरी कर चुकी हैं. दोनों ही फिल्मों को अलग-अलग कारणों से विरोध का सामना करना पड़ा है लेकिन आखिर दोनों फिल्मों की शूटिंग पूरी हो गई है.

Just to wear the uniform is not enough, it’s important to live through their struggles and hardships to know what it takes to have muscles of iron and nerves of steel #Faujilife #Tejas

Training to be worthy of the uniform. Jai Hind @sarveshmewara1 @RSVPMovies @nonabains pic.twitter.com/fBH6c9b2TU