बचपन में भाई को परेशान करती थीं कंगना, शादी के पहले शेयर की ये तस्वीर

सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहने वाली बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत बीते कुछ वक्त से फैमिली फंक्शन्स में बिजी रही हैं. लेकिन ऐसा लगता है कि सेलिब्रेशन्स का ये दौर अभी उनकी जिंदगी में खत्म नहीं हुआ है. क्योंकि इस साल के अंत से पहले वह अपने भाई अक्षत के वेडिंग सेलिब्रेशन्स में भी शामिल होंगी.

कंगना ने एक ट्वीट करके बताया है कि वह इस शादी को उदयपुर में होस्ट करेंगी. उन्होंने एक ट्वीट करके अक्षत और ऋतु की शादी की तारीख बताई है. दोनों की शादी 10 नवंबर को होगी, और डिनर शीश महल में आयोजित किया जाएगा. कंगना ने लिखा, "ये मेरे और मेरे परिवार के लिए एक बहुत प्यारा वक्त है."

देखें: आजतक LIVE TV

एक्ट्रेस ने लिखा, "मैं अपने भाई की शादी उदयपुर में होस्ट कर रही हूं जहां से वास्तव में रनौतों का उदय हुआ था, अपने माता-पिता के घर से अब जा रही हूं. कोरोना की वजह से ये एक छोटी सी प्यारी गैदरिंग थी लेकिन एक्साइटमेंट अब भी वही है." कंगना ने एक और ट्वीट किया है जो कि उनके बचपन की तस्वीर है.

This is such a lovely time for my family and me, I am hosting my brother’s destination wedding in Udaipur where Ranauts originally hail from, leaving for my parents house now, because of corona it’s a small intimate gathering now but excitement is the same 💗 pic.twitter.com/XYW5gaORy9

उन्होंने एक फोटो शेयर की है जिसमें कंगना और उनके भाई बहन नजर आ रहे हैं. तस्वीर के कैप्शन में कंगना ने लिखा, "इस तस्वीर में अक्षत का चेहरा मुझे नॉस्टैल्जिक कर रहा है, हमारा बढ़ना और मेरा उस पर दादागिरी दिखाना. मैं कुछ चीजें किया करती थी जिनमें चाहते या ना चाहते हुए भी वह मेरे परफेक्ट पार्टनर का रोल प्ले किया करता था."

Aksht’s face in this picture making me nostalgic, growing up I bullied him, I was always up to something and willingly/unwillingly he played my perfect partner in crime, today my little Bholu is a grown up man and those wonderful years of childhood just feel like yesterday ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/dD2Qegl0Gy