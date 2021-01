नेपोटिज्म-बॉलीवुड माफिया से भी ज्यादा कंगना रनौत के लिए बुरी है ये चीज, ट्वीट में बताया 

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अपनी बेबाकी के लिए जानी जाती हैं. कंगना सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और बिना किसी डर के अपने विचार फैन्स के साथ शेयर करती हैं. कंगना यूं तो किसी भी मामले पर बात कर सकती हैं लेकिन वह ज्यादातर फिल्मों, राजनीति और समाज के बारे में अपने विचार रखती हैं. हालांकि इस बार कंगना रनौत ने खुलासा किया है कि नेपोटिज्म और बॉलीवुड माफिया से भी बुरी कोई चीज है, जिसकी आदत उन्हें अभी तक नहीं पड़ी है.

क्या है वो चीज जिससे परेशान हैं कंगना?

कंगना ने अपने ट्वीट में इस बारे में बात की और लिखा, 'नेपोटिज्म और मूवी माफिया के अलावा एक एक्टर होने के तौर पर सबसे भयानक चीज नाइट शिफ्ट होती है. जब सूरज उग रहा होता है तब आप सोते हैं, आपकी बॉडी क्लॉक और फूड साइकल बिगड़ जाती है. पहली कुछ रातों में मुझे भूख नहीं लगती और खुद को भटका हुआ महसूस करती हूं. मेरी बॉडी को इसकी आदत पड़ने का इंतजार कर रही हूं, ट्विटर पर क्या नया चल रहा है?'

Apart from nepotism and movie mafia most awful thing about being an actor is night shifts.When sun rises you sleep, body clock and food cycle goes for a toss. First few nights I feel loss of appetite and disoriented. Hmmmm waiting for my body to adapt, what’s the news on twitter?