7 महीने बाद काम पर लौटीं कंगना रनौत, साउथ में करेंगी थलाइवी की शूटिंग

कोरोना काल में एक तरफ जहां फिल्मों का रिलीज होना बंद हो गया वहीं दूसरी तरफ कलाकारों की रोजी रोटी भी छिन सी गई. बड़े कलाकारों के लिए तो फिर भी जिंदगी थोड़ी आसान रही लेकिन छोटे एक्टर तो अपने घरों को वापस लौटने को मजबूर हो गए. हालांकि अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और छोटे व बड़े दोनों ही कलाकार एक बार फिर से काम पर वापस आ रहे हैं.

कंगना रनौत भी अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए वापस जा रही हैं और उन्होंने ट्वीट करके अपने फैन्स को ये खबर दी है. उन्होंने लिखा, "प्यारे दोस्तों आज बहुत खास दिन है. पूरे 7 महीने बाद आज काम पर लौट रही हूं. अपने सबसे महत्वाकांक्षी द्विभाषीय प्रोजेक्ट थलाइवी के लिए दक्षिण भारत की तरफ जा रही हूं. महामारी के इस आजमाने वाले वक्त में आपकी दुआओं की जरूरत है."

इसी के साथ कंगना रनौत ने अपनी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं जिनमें काफी खुश नजर आ रही हैं. कंगना ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखा, "बस ये कुछ सेल्फियां सुबह में क्लिक की थीं. उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आएंगी." मालूम हो कि कंगना फिल्म थलाइवी में जयललिता का किरदार निभा रही हैं.

