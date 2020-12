बिकिनी पोस्ट पर ट्रोल करने वालों को कंगना रनौत का जवाब, '...तो तुम्हारा क्या होगा?'

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बुधवार को बिकिनी में अपनी एक तस्वीर शेयर की थी जिसे लेकर उन्हें काफी ज्यादा ट्रोल किया गया. सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लगाते हुए यूजर्स ने उनसे पूछा कि दूसरों को भारतीय संस्कृति की सीख देने वाली कंगना साड़ी से सीधे बिकिनी में कैसे आ गईं. कंगना रनौत ने अब ट्वीट करके ट्रोल्स को जवाब दिया है.

एक्ट्रेस ने लिखा, "कुछ लोग मेरी बिकिनी पिक्चर देखकर मुझे धर्म और सनातन का लेक्चर दे रहे हैं. अगर कभी मां भैरवी बाल खोल, वस्त्रहीन, खून पीने वाली छवि लेकर सामने आ जाएं तो तुम्हारा क्या होगा?" कंगना ने अपने ट्वीट के जरिए कहा कि इस तरह की बातें करने वालों के सामने अगर कभी मां भैरवी वस्त्रहीन होकर आ जाएं तो उनकी डर के मारे हालत खराब हो जाएगी. कंगना ने कहा कि ऐसे लोग खुद को भक्त कहते हैं.

कंगना रनौत ने उन्हें ट्रोल करने वालों को सीख देते हुए कहा, "धर्म पे चलो उसके ठेकेदार मत बनो. जय श्री राम." कंगना रनौत ने इस ट्वीट के साथ अपनी एक क्लोज अप तस्वीर साझा की है जिसमें वह ग्रे कलर का खूबसूरत स्कार्फ पहने नजर आ रही हैं. बता दें कि कंगना ने जो बिकिनी फोटो ट्विटर पर शेयर की थी उसमें वह समंदर किनारे धूप सेंकती नजर आ रही थीं.

Good morning friends, one of the most exciting places that I visited in my life is Mexico, beautiful but an unpredictable place, here’s a picture from Tulum a little island in Mexico ❤️ pic.twitter.com/8b0M7ymMiX