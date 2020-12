धाकड़ की तैयारी में कंगना, शेयर की प्रोस्थैटिक मेकअप की तस्वीर

फिल्म थलाइवी की शूटिंग पूरी कर चुकीं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अब जल्द ही फिल्म धाकड़ में नजर आएंगी. एक्ट्रेस अपनी पूरी ऊर्जा और फोकस इस वक्त धाकड़ की शूटिंग पर लगा रही हैं. बीते दिनों उन्होंने एक वीडियो साझा किया था जिसमें वह फिल्म धाकड़ के लिए फिजिकली ट्रेन होती नजर आ रही थीं. बीते काफी वक्त से वह मनाली में अपने घर पर ही हैं और वहीं पर हाल ही में उन्होंने अपना प्रोस्थैटिक मेजरमेंट सेशन पूरा किया.

इस प्रौस्थैटिक सेशन के दौरान की तस्वीरें कंगना ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं. तस्वीरों में कंगना अपने चेहरे पर प्रोस्थैटिक्स लगाती नजर आ रही हैं. कई एक्सपर्ट इसमें उनकी मदद कर रहे हैं. तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में कंगना ने लिखा, "आज धाकड़ के लिए प्रोस्थैटिक मेजरमेंट पूरा किया, फिल्म की शूटिंग जनवरी की शुरुआत में शुरू कर दी जाएगी."

कंगना ने लिखा, "भारतीय सिनेमा के एक नए युग की शुरुआत हो रही है जिसमें सबसे पहली फीमेल लीड स्पाय एक्शन थ्रिलर देखने को मिलेगी. ये खास मौका देने के लिए टीम को मेरा शुक्रिया." बता दें कि धाकड़ से कंगना का लुक पहले ही रिलीज किया जा चुका है जिसमें वह दमदार अंदाज में दिखाई पड़ेंगी. धाकड़ कंगना के लिए भी काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है जिसकी बात वह अक्सर फैन्स से सोशल मीडिया पर करती रहती हैं.

Today prosthetics measurements for #Dhakaad were done, filming begins early January, beginning of a new era for Indian cinema, first ever Woman Lead Spy action/thriller franchise. Thank you team for this opportunity 🙏 pic.twitter.com/tAO8D5iD7P