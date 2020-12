मां के बर्थडे पर कंगना रनौत ने पूछी उनकी ख्वाहिश, जानिए क्या मिला जवाब?

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पोस्ट करके अपनी मां को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं. कंगना ने अपनी मां आशा रनौत को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. दो तस्वीरों में कंगना अपनी मां के साथ नजर आ रही हैं और तीसरी तस्वीर में कंगना के माता-पिता साथ खड़े नजर आ रहे हैं. तस्वीरें शेयर करते हुए कंगना ने एक इमोशनल नोट भी लिखा है.

एक्ट्रेस ने लिखा, "हमारे जन्मदिन पर वो जल्दी जग जाया करती थी और बहुत सारी जायकेदार चीजें बनाती थीं, बड़े पूजा समारोह आयोजित करती थीं, अपनी शादी की जूलरी पहना करती थीं, पूरे वक्त खुश होकर घूमती रहती थीं, गाने गुनगुनाती रहती थीं जैसे वह हर तरह से आजाद हो गई हैं, आज उनके जन्मदिन पर जब मैंने उनसे पूछा कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूं तो उन्होंने कहा, "मैं एक मां हूं, बच्ची नहीं हूं." हैप्पी बर्थडे मां."

वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत ने बीते दिनों ही फिल्म थलाइवी की शूटिंग पूरी की है और अब वह अपनी अपकमिंग फिल्म धाकड़ की तैयारी में लग गई हैं. फिल्म थलाइवी में कंगना दिवंगत राजनेता जयललिता का किरदार निभाती नजर आएंगी और धाकड़ में उनका रोल एक सीक्रेड एजेंट का होगा. फिल्म से कंगना का लुक पहले ही रिलीज किया जा चुका है और अब फैन्स को फिल्म के ट्रेलर वीडियो का इंतजार है.

