कंगना रनौत के पेरेंट्स ने लगवाई वैक्सीन, बोलीं- अब अपनी बारी का है इंतजार

महाराष्ट्र समेत पुरे देश में कोरोना का कहर काफी तेजी से बढ़ता जा रहा है. आए दिन कोरोना के हजारों मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इसी के साथ पुरे देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी तेजी से चल रही है. इसमें 45 साल के लोगों को वैक्सीन लग रही है, जिसमें साधारण व्यक्ति से लेकर बॉलीवुड के सेलेब्स भी शामिल है. कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर यह जानकारी दी है कि उनके माता-पिता के वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है और अब वे अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं.

कंगना अपनी बारी का कर रहीं इंतजार

कंगना ने ये पोस्ट अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें उनके माता-पिता वैक्सीन का दूसरा डोज लेते दिखाई दे रहे हैं. कंगना ने ट्वीट शेयर कर लिखा, "मेरे पेरेंट्स को आज हिमाचल प्रदेशन में वैक्सीन का दूसरा डोज लग चुका है....उन्हें कोई बुखार नहीं, कोई कमजोरी और अन्य कोई भी लक्षण नहीं हुआ...वह बहुत ठीक और खुश हैं....अब मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हूं."

My parents got their second dose of the vaccine today in Himachal Pradesh no fever no weakness no other symptoms they are feeling quiet good and happy....

Waiting for my turn now 🥰🙏 pic.twitter.com/iVAsSydKdL