कंगना रनौत ने दी स्वरा को शादी की बधाई, फैन्स ने पूछा- अगला नंबर आपका लग रहा

मुबारक हो स्वरा! शादी के लिए बहुत- बहुत मुबारक. स्वरा भास्कर ने जब से फहाद अहमद संग शादी की बात फैन्स के साथ शेयर की है, बस इसी तरह की बधाइयां उन्हें मिल रही हैं. इस लिस्ट में उनकी को-स्टार कंगना रनौत का भी नाम शामिल हो चुका है. हां, वही कंगना रनौत, जिनकी अक्सर ही स्वरा भास्कर के साथ जुबानी जंग पढ़ने को मिलती रही है. स्वरा को शादी की कंगना ने ढेर सारी बधाइयां दी हैं. कहीं न कहीं कंगना ने यह बता दिया है कि बॉलीवुड में जितने भी उन्होंने दुश्मन बनाए थे, अब उनके साथ दोस्ती करने का मौका ढूंढ रही हैं. और स्वरा की शादी पर उन्हें मुबारकबाद देकर कंगना ने मौके पर चौका मार दिया है.

कंगना ने किया ट्वीट

कंगना रनौत ने स्वरा भास्कर को शादी की बधाई देते हुए लिखा, "तुम दोनों ही बहुत खुश और ब्लेस्ड दिख रहे हो. सब भगवान की कृपा है. शादी दिल से होती है, बाकी तो सब फॉर्मैलिटीज ही होती हैं." दरअसल, स्वरा ने 6 जनवरी को कोर्ट में शादी के लिए पेपर्स सब्मिट किए थे. 16 जनवरी को दोनों ने शादी रचाई. स्वरा भास्कर ने 17 फरवरी की सुबह कोर्ट मैरिज से कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. फहाद संग स्वरा स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत कोर्ट में शादी के रजिस्टर पर साइन करती नजर आईं. इसके बाद दोनों जब बाहर आए तो ढोल के साथ इनका स्वागत किया गया. स्वरा खुशी से खूब झूमी, नाचीं और फिर पार्टी के लिए रवाना हो गईं. हां, वही पार्टी जो इन्होंने अपने करीबी दोस्तों के लिए मुंबई में रखी थी.

You both look happy and blessed that’s God’s Grace … marriages happen in the hearts rest all are formalities … ♥️♥️