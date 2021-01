मणिकर्णिका: जिसे बनाने में टूटी कंगना की हड्डियां, लगे 20 टांके, अब जापान में तोड़ा कमाई का रिकॉर्ड

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत को जब भी मौका मिलता है वह अपनी फिल्म मणिकर्णिका की तारीफ करने से नहीं चूकती हैं. हाल ही में एक बार फिर उन्होंने अपनी फिल्म मणिकर्णिका की तारीफों के पुल बांधे और उसे जापान में रिलीज सबसे कामयाब भारतीय फिल्म बताया. फिल्म की रिलीज के दो सालों को सेलिब्रेट करते हुए कंगना ने ट्वीट किया कि उन्हें इस फिल्म की शूटिंग के दौरान क्या दिक्कतें पेश आईं.

कंगना ने लिखा, "वो फिल्म जिसने मेरी हड्डियां तोड़ डालीं, 20 टांके आए और दो फ्रैक्चर हुए, लेकिन साथ ही इसने कई रिकॉर्ड भी तोड़ डाले. हाईएस्ट वीकेंड, एक ही दिन में सबसे ज्यादा कमाई, महिला केंद्रित ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लंबी फेहरिस्त में तीसरी सबसे ज्यादा ग्रॉस कलेक्शन करने वाली फिल्म और जापान में रिलीज हुई सबसे कामयाब भारतीय फिल्म."

The movie which broke my bones, 20 stitches n two fractures also broke many records.

Highest weekend,

Highest single day collection,

Third highest grosser in the long list of blockbuster woman centric films and also most successful Indian film in Japan. #2YearsofManikarnika pic.twitter.com/VeTous29nS