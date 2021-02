अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडन पर बरसीं कंगना रनौत, बताया चीन का पालतू

अपनी बेबाकी के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत के निशाने पर अब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन आ गए हैं. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने हाल ही में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की. उन्होंने अमेरिकी लोगों की सुरक्षा, समृद्धि, स्वास्थ्य, और जीवन के तरीके की रक्षा करने के साथ-साथ स्वतंत्र और मुक्त भारत-प्रशांत क्षेत्र को संरक्षित करने की अपनी प्राथमिकताओं को लेकर आश्वस्त किया. इतना ही नहीं बाइडन ने चीनी राष्ट्रपति की तारीफ भी की.

कंगना ने बाइडन को बताया चीन का पालतू

हालांकि यह बात कंगना रनौत को पसंद नहीं आई. अब इस पर कंगना रनौत ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. कंगना रनौत ट्विटर पर काफी एक्टिव रहती हैं और अब उन्होंने कई सारे ट्वीट कर अमेरिकी राष्ट्रपति पर निशाना साधा है. कंगना ने बाइडन को चीन का पालतू बता दिया है. उन्होंने लिखा, ''देखो ये चीन के आज्ञाकारी पालतू जानवर किस तरह से पूंछ हिला रहे हैं, विनम्रता दिखा रहे हैं. ये अमेरिका का राष्ट्रपति है या चीन का राजदूत? शर्म करो अमेरिकी, आज चीन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन गया है, क्योंकि तुमने इसे वो शीर्ष स्थान दे दिया जिसकी लालसा इसे थी.''

अपने अगले ट्वीट में कंगना ने लिखा, ''आपको लग रहा होगा कि मैं अमेरिका के पॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखती हूं लेकिन ऐसा नहीं है. हमारे यहां बहुत शक्तिशाली लीडरशिप है और इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे जो बात हास्यास्पद लगती है वो यह है कि दुनियाभर के लिबरल लोगों को दब्बू और आसानी ने डर जाने वाले लीडर पसंद आते हैं. उन्हें ये पप्पू क्यों पसंद आते हैं यह बात मेरी समझ से परे है.''

