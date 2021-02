ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस से कंगना ने की खुद की तुलना, सोशल मीडिया पर हुईं ट्रोल

बॉलीवुड की क्वीन के नाम से जाने जाने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने इंडस्ट्री में अपनी धाक जमाई है. इसमें कोई दोराय नहीं है कि उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है मगर अपने ट्वीट्स की वजह से वे इनदिनों ज्यादा चर्चा में रहती हैं.

हाल ही में कंगना ने अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की कुछ फोटोज शेयर की हैं और अपनी तुलना विश्व जगत की दो नामी हस्तियों से कर दी है.

कंगना ने ट्विटर पर दो ट्वीट किए हैं और शूटिंग के दौरान की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा- मैं इस डिबेट के लिए तैयार हूं कि कोई भी इंसान मुझे दुनियाभर में उस एक्ट्रेस के बारे में बता दे जिसकी रेंज, क्राफ्ट और ब्रिलिएंस मुझसे ज्यादा हो. मैं वादा करती हूं कि मैं अपने घमंड को त्याग दूंगी. वरना मैं इसी गर्व के साथ रहना चाहूंगी.

I am open for debate if anyone can show me more range and brilliance of craft than me by any other actress on this planet I promise to give up my arrogance, until then I can surely afford the luxury of pride #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/0RXB1FcM43 — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 9, 2021

कंगना ने कुछ और तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा- बड़े ट्रान्सफॉर्मेशन का अलर्ट, जैसी रेंज एक परफॉर्मर के तौर पर मेरी है मुझे लगता है इस पृथ्वी पर वैसी किसी भी एक्ट्रेस की नहीं. मेरे पास मेरिल स्ट्रीप जैसा टैलेंट है कठिन किरदारों को निभाने के लिए वहीं गैल गेडोट जैसी एक्शन स्किल और ग्लैमर भी है.

Massive transformation alert, The kind of range I display as a performer no other actress on this globe has that right now, I have raw talent like Meryl Streep for layered character depictions but I can also do skilled action and glamour like Gal Gadot #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/fnW3D20o6K — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 9, 2021

बता दें कि कंगना के बस इतना कहने की देरी ही थी कि उन्हें खूब ट्रोल भी किया जाने लगा. लोग उनका मजाक उड़ाने लगे. किसी ने लिखा कि आ गई अटेंशन जीवी. तो किसी ने लिखा कि जिसकी तारीफ कोई नहीं करता उसकी तारीफ वो शख्स खुद कर देता है. एक शख्स ने तो पागलखाने की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि कुछ दिन बाद कंगना को यही रहना है.

My mother always told me



Jis ki tareef koi nai karta, wo apni tareef khud karta hai. — Dr. Syeda Uzma (@sane_indian) February 9, 2021

Even RW people are fed up from you , too much embarrassment — Swati Dixit |سواتی دیکشی| ਸਵਾਤੀ ਦਿਕਸ਼ਿਤ | స్వాతి ద (@Swati_IKR) February 9, 2021

Agree...you should do this role also and say same dialogue as Rajpal... pic.twitter.com/3D1wi9p4Kq — Krishnan (@krakinkrish) February 9, 2021

Jiski taareef koi nhi krta, woh puradin khud apni tareef krta hai...



Hum baada bhaav... Exactly iske opposite hone ko sikhaya gaya hai bachpan se!!! — Sanjoy Roy (@sanjoyr03) February 9, 2021

A new word should be added to the English dictionary...Kanganaism, someone who suffers from a high degree of narcissistic delusion! — Raj (@Inspector_raj) February 9, 2021

इन फिल्मों का हिस्सा हैं कंगना रनौत

ऐसा नहीं है कि सभी कंगना की खिंचाई ही कर रहे हैं कुछ लोग उनकी तारीफ भी करते नजर आ रहे हैं और उनसे सहमत लग रहे हैं. अब सच क्या है ये तो कहना मुश्किल है मगर कंगना ने जिन दोनों स्टार्स का नाम लिया है वो फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम हैं. मेरिल स्ट्रीप ऑस्कर अवॉर्ड विनिंग एक्ट्रेस हैं और कई सारी सुपरहिट फिल्मों का हिस्सा रही हैं. वहीं गैल गेडोट की बात करें तो वे इजराइलिन एक्ट्रेस हैं जो वंडर वुमन जैसी सुपरहिट फिल्म सीरीज का हिस्सा रह चुकी हैं. वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौत इस समय धाकड़ और थलाइवी जैसी फिल्मों का हिस्सा हैं.