कंगना ने किसानों को बताया आतंकी तो छिन गए 6 ब्रांड के कॉन्ट्रैक्ट

72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभर में जहां जश्न का माहौल देखने को मिल रहा था वहीं दूसरी तरफ किसानों द्वारा ट्रैक्टर रैलियां निकाले जाने के वक्त बॉर्डर पर हंगामा मच गया. किसानों और पुलिस के बीच संघर्ष देखने को मिला. इसी बीच लाल किले पर निशान साहिब का झंडा किसानों द्वारा फहराया गया. इसके बाद से ही देशभर में ये चर्चा का विषय बन गया है. सोशल मीडिया पर इसका भारी मात्रा में विरोध देखने को मिल रहा है. सरकार के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद करने वाली एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी इस पर नाराजगी जताई है.

दरअसल कॉलमनिस्ट आनंद रंगनाथन ने किसान ट्रैक्टर रैली और निशान साहिब का झंडा फहराने पर बात करते हुए कहा कि- किसी अवैध झंडे को फहराना जितना सरल सुनने में लग रहा है उतना है नहीं. ये एक जगह पर कब्जा जमाने जितना है. इसके पीछे एक प्रबल मानसिकता जुड़ी है. ये अच्छे संकेत नहीं हैं. मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये दिन देखने पड़ेंगे. कभी नहीं. नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, क्या आप उतने ही एंग्री हैं जितना हम हैं.

Six brands cancelled contracts with me some were already signed some were closing n said I called Farmer terrorists so they can’t have me as an ambassador. Today I want to say each and every Indian who is supporting these riots is also a terrorist including anti national brands. https://t.co/JVzLO4hqEU