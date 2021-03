कंगना ने शेयर की अपने घर की तस्वीरें, तेजस की टीम को बताया अपना परिवार

बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ से जुड़ी चीजें अपने इंस्टाग्राम व ट्विटर अकाउंट पर साझा करती रहती हैं. हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में अपने घर की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें फिल्म तेजस की उनकी टीम भी उनके साथ नजर आ रही है. तस्वीरों में कंगना का खूबसूरत घर नजर आ रहा है और फैन्स इन तस्वीरों को खूब शेयर कर रहे हैं.

कंगना रनौत ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, "बहुत ही खास इतवार... मेरी तेजस टीम रीडिंग्स के लिए यहां आई, मेरे नए क्रू को होस्ट करते हुए बहुत अच्छा लगा, अब अगले कुछ महीनों तक यही मेरा परिवार है. #Tejas Happy journey guys.'' बता दें कि कंगना एक के बाद एक फिल्मों की शूटिंग करती चली जा रही हैं. हालांकि बीते काफी वक्त से उनकी कोई फिल्म रिलीज नहीं हुई है.

Very special Sunday.... my Tejas team came over for readings, loved hosting my lovely new crew, now for coming months this is my family #Tejas Happy journey guys 🌸 @sarveshmewara1 @RSVPMovies pic.twitter.com/SD5A87APu8

Ritu and I worked on transforming my parents Mumbai house, sharing before and after pictures, how my parents preferred and what she wants, it was fun to work together with her on this, hope it inspires those who are interested in home decor🌸

Before ( parents liked more earthy) pic.twitter.com/W3y9J7bg44