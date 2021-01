लाल किले पर निशान साहिब: कंगना ने प्रियंका-दिलजीत को कहा- Congratulations!!

दिल्ली में ट्रैक्टर परेड में पुलिस और किसानों के बीच संघर्ष हुआ. पुलिस ने आंदोलनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. संघर्ष के बीच कुछ किसानों ने लाल किला पहुंच वहां अपना झंडा (निशान साहिब या निशान साहेब) लगाया. एक्ट्रेस कंगना रनौत लगातार इस पर रिएक्ट कर रही हैं. अब उन्होंने एक्टर दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा से सफाई मांगी है.



कंगना ने दिलजीत और प्रियंका से मांगी सफाई

कंगना ने लिखा- दिलजीत दोसांझ और प्रियंका चोपड़ा इसे एक्सप्लेन करने की जरुरत है. आज पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है. ये ही चाहिए था न तुम लोगों को. बधाई हो.

इसके अलावा कंगना ने ट्वीट किया- झंड बनकर रह गए हैं, अनपढ़ गंवार मोहल्लों में किसी के घर शादी या कोई अच्छा त्योहार आए तो जलने वाले ताऊ/चाचा/चाची कपड़े धोना या बच्चों को आंगन में शौच करवाना या खटिया लगाके बीच आंगन में शराब पीकर नंगे हो कर सो जाना, वही हाल हो गया है इस गंवार देश का. शर्म कर लो आज #RepublicDay.

You need to explain this @diljitdosanjh @priyankachopra

Whole world is laughing at us today, yahi chahiye tha na tum logon ko!!!! Congratulations 👏 pic.twitter.com/ApHo5uMInO