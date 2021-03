अक्षय के बाद कंगना जाएंगी अयोध्या? ये रही फिल्म प्रोजेक्ट की डिटेल 

अक्षय कुमार अपनी फिल्म राम सेतु की शूटिंग के लिए को-स्टार्स और टीम के साथ अयोध्या पहुंच गए हैं. इस फिल्म को लेकर काफी समय से चर्चे हो रही है. बताया जा रहा है कि फिल्म अक्षय कुमार एक पुरातत्त्ववेत्ता का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं, जो रामायण से जुड़ी बातों पर विचार करेंगे. वैसे अक्षय कुमार अकेले ऐसे एक्टर नहीं हैं जो राम भगवान से जुड़ी कहानी पर काम कर रहे हैं.

कंगना रनौत बना रहीं अपराजिता अयोध्या

असल में एक्ट्रेस कंगना रनौत को लेकर खबर है कि वह सालों तक अदालत में मामला चलने के बाद अयोध्या के राम मंदिर मामले पर फिल्म बनाने वाली हैं. इस फिल्म का नाम अपराजिता अयोध्या होगा और कंगना रनौत इसका निर्देशन करेंगी. अयोध्या में राम मंदिर की नींव जून 2020 में पड़ गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत राम मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी. ऐसे में कंगना ने उनकी तारीफ करने के साथ-साथ अपने इस प्रोजेक्ट का ऐलान भी किया था.

कंगना रनौत ने राम मंदिर के भूमि पूजन के मौके पर अपनी अगली फिल्म 'अपराजिता अयोध्या का ऐलान किया था. कंगना के मुताबिक अपनी अगली फिल्म में वह राम मंदिर के पूरे 600 साल के यात्रा के इतिहास का वर्णन करेंगी. साथ ही सालों तक चले कोर्ट केस के बारे में भी फिल्म में दिखाया जाएगा. माना जा रहा है कि इसकी शूटिंग के लिए कंगना भी अयोध्या जा सकती हैं.

कंगना ने इंटरव्यू में की थी इस बारे में बात

फिल्म के ऐलान के समय टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू में कंगना रनौत ने कहा था कि- 'देश भर को राम मंदिर के निर्माण के लिए 600 सालों तक संघर्ष करना पड़ा. बाबर ने आक्रमण कर राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद मंदिर के निर्माण के लिए, सालों तक लड़ाइयां लड़ी गईं. मेरी इस फिल्म में उन मुस्लिमों के भी किरदार होंगे, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण में अहम भूमिका निभाई है.'

