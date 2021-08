'शमिता की वापसी से नहीं, बिग बॉस के कॉन्सेप्ट से हो रही प्रॉब्लम' बोलीं काम्या पंजाबी

पिछले दिनों काम्या पंजाबी सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोल हो गईं. दरअसल काम्या ने बिग बॉस ओटीटी को लेकर यह पोस्ट कर दिया था कि बिग बॉस अब लाइफटाइम में मिलने वाला सिर्फ एक चांस नहीं है. अब तो कोई भी ट्रॉफी के लिए कंपीट कर सकता है.

काम्या के इस पोस्ट के बाद से ही सोशल मीडिया पर शमिता शेट्टी के फैंस ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया था. Aajtak.in से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान काम्या ने अपने इस पोस्ट को लेकर सफाई दी है. काम्या ने बताया है कि उन्हें शमिता शेट्टी से कोई दिक्कत नहीं है बल्कि शो के कॉन्सेप्ट से प्रॉब्लम है.



#ShamitaShetty was a part of #BB3 right? So this means #Biggboss is not once in a lifetime opportunity anymore 🙄 one can compete for the trophy again n again 😀

Haven’t seen it yet but just a thought! Chalo bhai aaj se shuru karte hai #BiggBossOTT @justvoot @VootSelect