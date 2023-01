'भगवा बिकिनी', पठान की रिलीज, बदल जाएगा सब, शाहरुख खान की फिल्म को लेकर KRK का दावा

25 जनवरी 2023 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यही वो दिन है जब शाहरुख खान की मचअवेटेड फिल्म पठान रिलीज होगी. शाहरुख खान 4 साल बाद सिल्वर स्क्रीन पर कमबैक कर रहे हैं. विवादों के बावजूद भी फैंस किंग खान को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेताब हैं. लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले कमाल आर खान उर्फ केआरके ने पठान को लेकर बड़ा दावा किया है.

पठान को लेकर क्या बोले केआरके?

शाहरुख खान के फैंस जब बेताबी से उनकी फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. इसी बीच केआरके ने दावा किया है कि मेकर्स ने पठान को पोस्टपोन करने का फैसला लिया है. इतना ही नहीं केआरके का ये भी दावा है कि शाहरुख की फिल्म का टाइटल पठान भी बदला जाएगा.

केआरके ने अपने ट्वीट में लिखा- ये कंफर्म है कि पठान टाइटल अब नहीं रहा है. ऑरेंज बिकिनी भी नहीं रही. मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को पोस्टपोन करने का फैसला कर लिया है. ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज या कल में हो सकती है.

