'कंगना का वकील मुसलमान, ये सबूत है वो हिन्दू-मुस्लिम से आगे देखती हैं'

सेल्फ मेड फिल्म क्रिटिक और एक्टर कमाल आर खान खबरों पर नजर रखने और अपना रिएक्शन देने के लिए मशहूर हैं. हर खबर पर नजर रख अपनी राय देने वाले कमाल कम ही लोगों की तरफदारी करते हैं. उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत मामले में काफी कुछ कहा है और बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्टर्स पर इल्जाम भी लगाए हैं. अब कंगना रनौत के सुर्खियों में आने के बाद कमाल उन्हें सपोर्ट किया है.

जैसा कि सभी को पता है इन दिनों कंगना रनौत और महाराष्ट्र की सरकार में ठनी हुई है. BMC ने कंगना के मुंबई ऑफिस में तोड़फोड़ की तो वहीं कंगना अपने चैलेंज को पूरा करने मुंबई आ गईं. इसके साथ ही कंगना बनाम BMC केस बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रहा है. ऐसे में कंगना और उनके वकील रिजवान सिद्दीकी को लेकर कमाल आर खान ने एक ट्वीट किया है. कमाल का कहना है कि कंगना हिन्दू-मुस्लिम से आगे देखती हैं और हमेशा सही-गलत के बारे में सोचकर लड़ाई लड़ती हैं.

कमाल ने लिखा, 'एक मुसलमान रिजवान सिद्दीकी, कंगना रनौत का वकील है और वो आंखें मूंदकर उसपर भरोसा करती है. ये सबूत है कि हिन्दू-मुस्लिम होना कंगना के लिए मायने नहीं रखता वो हमेशा सही और गलत के लिए, सच और झूठ के लिए लड़ती हैं. और हमेशा याद रखना जीत हमेशा सच की ही होती है. तो अंत में जीत उसी (कंगना) की होगी.'

A Muslim #RizwanSiddiqui is the lawyer of #KanganaRanuat and she blindly trusts him. It’s proof that Hindu Muslim is not an issue for #Kangana but she only fights for right and wrong, lie and truth. And always remember, Ki Jeet Hamesha Sach Ki Hi Hoti Hai So finally she will win.