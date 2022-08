ब्रेस्ट मिल्क पंप करते हुए दिखीं Kalki Koechlin, शूटिंग टाइम में ऐसे रखती थीं बच्चे का ख्याल!

एक वर्किंग मदर की लाइफ जितनी आसान लगती है, उतनी होती नहीं है. काम के साथ बच्चे को पालना और उसे ब्रेस्टफीड कराना महिलाओं के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता है. अब बॉलीवुड एक्ट्रेस कल्कि केकलां ने एक ऐसी फोटो शेयर की है, जिसे देखकर आपके दिल में हर वर्किंग मॉम के लिए इज्जत बढ़ जाएगी.

कल्कि ने शेयर की खास फोटो

कल्कि केकलां ने मेकअप रूम से अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की है. तस्वीर में कल्कि चेयर पर बैठी हुई नजर आ रही हैं. कल्कि शूट से पहले अपना मेकअप और हेयर स्टाइलिंग करा रही हैं. आप सोच रहे होंगे कि इसमें खास क्या है? अरे...जरा ठहर जाइए...खास तो हम आपको अब बताने जा रहे हैं. मेकअप रूम से कल्कि ने अपनी जो थ्रोबैक फोटो शेयर की है, उसमें वो ब्रेस्ट पंप यूज करके ब्रेस्ट मिल्क निकालते हुए दिख रही हैं.

खास है कल्कि की पोस्ट

इस तस्वीर को शेयर करके कल्कि ने एक वर्किंग मॉम की लाइफ से फैंस को रूबरू कराया है. अपनी थ्रोबैक तस्वीर को शेयर करते हुए कल्कि ने कैप्शन में लिखा- In memory of mom’s guilt, raging boobs and bionic bodies. कल्कि की ये तस्वीर, सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि कई वर्किंग मदर्स के हार्ड वर्क और चैलेंज से रूबरू कर रही है. यही वजह है कि एक्ट्रेस की ये पोस्ट आम होकर भी बेहद खास है.

कल्कि की इस पोस्ट पर उन्हें फैंस का बेशुमार प्यार मिल रहा है. फैंस कल्कि को एक स्ट्रॉन्ग मदर बता रहे हैं. फैंस एक्ट्रेस को ब्यूटीफुल वुमन बताकर उनकी सराहना भी कर रहे हैं.

कल्कि और उनके बॉयफ्रेंड Guy Hershberg ने साल 2020 में बेबी गर्ल का वेलकम किया था. कल्कि अक्सर ही अपनी बेटी संग तस्वीरें शेयर करके अपनी पर्सनल लाइफ के मोमेंट्स को फैंस संग साझा करती हैं. अब एक्ट्रेस की नई तस्वीर सोशल मीडिया पर छा गई है. कल्कि की इस पोस्ट पर आपकी क्या राय है?