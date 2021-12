20 years of कभी खुशी कभी गम: खुशी में नाचते नजर आए Karan Johar और Farah Khan

निर्देशक करण जौहर की हिट फिल्मों में से एक कभी खुशी कभी गम के 20 साल पूरे हो चुके हैं, 20 साल पहले इस फिल्म ने दर्शकों को दिल जीता था और आज भी वही प्यार बरकरार है. 20 साल पहले इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. और आज फराह खान की यह रील फैंस को बहुत पसंद आ रही है.

कभी खुशी कभी गम के 20 साल

वीडियो में करण जौहर इसी फिल्म के गाने कभी खुशी कभी गम पर डांस करते नजर आ रहे हैं. फराह खान हाथ में गुलाब के फूल लिए एंट्री लेती हैं और फिर गाना शुरू होते ही उनका डांसिग अंदाज नजर आता है. फिर एंट्री होती है डायरेक्टर करण जौहर की और दोनों की इस गाने पर केमिस्ट्री देखने को मिलती है. वीडियो शेयर करते हए फराह ने लिखा Epic reel for 20 yrs of an epic film! #20yearsofk3g .. @karanjohar so good to know we still as mad as ever.. maybe more♥️.

कमेंट सेक्शन पर मिला बहुत प्यार

वीडियो देखते ही सभी को पुराने दिनों की याद आ गई, लगातार सभी कमेंट सेक्शन पर प्यार लुटा रहे हैं. वीडियो में डैशिंग करण जौहर की ब्लैक जैकेट काफी अच्छी लग रही हैं. वहीं फराह खान भी व्हाइट आउटफिट पहने अपने फनी अंदाज में नजर आ रही हैं.

'ब्रा नहीं पहनती क्या', रिवीलिंग ड्रेस पहनने पर फिर ट्रोल हुईं Urfi Javed

जल्द आएंगे करण के रॉकी और रानी

सालों से करण जौहर बॉलीवुड को कई हिट से हिट फिल्में देते आ रहे हैं, अभी उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है. जल्द ही वह रणवीर सिंह और आलिया भट्ट को स्क्रीन पर रॉकी और रानी के रूप में लेकर आ रहे हैं, जिसका प्रमोशन अभी से शुरू हो चुका है.

फिल्म को 20 साल हो चुके हैं लेकिन कभी खुशी कभी तक का सिलसिला जारी है.