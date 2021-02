कभी कभी के 50 साल: फिल्म में अमिताभ के माता-पिता आए थे नजर, ये था सीन

बॉलीवुड रोमांटिक म्यूजिकल फिल्मों में यादगार छाप छोड़ने वाली कभी कभी को 50 साल हो गए. 1976 में आई ये फिल्म बड़े सितारों से सजी थी. फिल्म में अमिताभ बच्चन, राखी, शशि कपूर,ऋषि कपूर और नीतू जैसे स्टार थे. इस फिल्म में सभी की भूमिका की खूब सराहना हुई. पर क्या आपको पता है कि इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के माता-पिता ने भी काम किया था. फिल्म के एक सीन में दोनों एक साथ नजर आए थे. बता दें कि इस कल्ट रोमांटिक ड्रामा का निर्देशन मशहूर डायरेक्टर-फिल्म मेकर यश राज ने किया था.

इस सीन में नजर आए थे अमिताभ के माता-पिता

अमिताभ की माता तेजी कौर बच्चन और हरिवंश राय बच्चन कभी कभी फिल्म में राखी के माता-पिता बने थे. फिल्म में राखी और शशि कपूर की शादी वाले सीन को देखें तो आपको ये समझ में आएगा. दोनों की शादी वाले सीन में वे राखी के माता-पिता बनकर बैठे थे. फिल्म में उन्होंने राखी का कन्यादान भी किया था.

#45YearsOfKabhiKabhie.



Did you know #AmitabhBachchan's parents Harivansh Rai Bachchan & Teji Kaur Bachchan were the parents of Rakhee in #KabhiKabhie? Here is that scene, where they enacted Rakhee's parents. pic.twitter.com/XmetOJhfLH