इरफान खान को मिस कर रहीं हॉलीवुड स्टार ब्रेस, जुरासिक वर्ल्ड में साथ किया था काम

साल 2020 ने करोड़ों लोगों से उनका बहुत कुछ छीन लिया. इसी क्रम में दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान भी इस दुनिया से विदा हो गए. तमाम बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों का हिस्सा रहे इरफान ने फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में सिमॉन मसरानी का किरदार निभाया था. फिल्म में इरफान की को-स्टार रहीं हॉलीवुड स्टार ब्रेस डैलास हाउवर्ड ने साल 2020 की अपनी सबसे पॉपुलर 9 सोशल मीडिया पोस्ट शेयर की हैं.

साल 2020 में ब्रेस की इन सबसे चर्चित तस्वीरों में से उनकी एक तस्वीर इरफान खान के साथ भी है. फोटो में ब्रेस और इरफान साथ खड़े नजर आ रहे हैं. ये फिल्म का एक सीन था जिसमें दोनों विकृत डीएनए से तैयार किए गए एक भयानक डायनासोर को देख रहे होते हैं. तस्वीर को शेयर करते हुए ब्रेस ने इरफान को याद किया है और कैप्शन में लिखा है कि वह उन्हें मिस करती हैं.

ब्रेस ने कैप्शन में फिल्म जुरासिक वर्ल्ड में इरफान द्वारा बोला गया एक डायलॉग लिखा, "खुशहाल जीवन का मंत्र यही है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि आप असल में कभी भी खुद के नियंत्रण में नहीं हैं." ब्रेस ने लिखा कि इरफान ने सिमॉन मसरानी के किरदार में ये बात जुरासिक पार्क में कही थी. साल 2020 ने भी हमें यही सीख दी है. तुम्हें बहुत मिस कर रही हूं इरफान.

Irrfan, you are an exquisite human being and we will all miss you dearly. These images are from the first and last day of filming, and I was lucky enough to spend them working with you. Love to you and your family always ❤️ #RIPIrrfanKhan pic.twitter.com/9G12xUVT9V