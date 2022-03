RRR की स्क्रीनिंग में आई तकनीकी खराबी तो भड़के फैंस, थियेटर में की तोड़फोड़

साउथ में फिल्मों और सेलेब्स को लेकर फैंस की दीवानगी किसी से छिपी नहीं है. अब वे दीवानगी हालिया रिलीज फिल्म RRR को लेकर देखने को मिल रही है. जहां लोगों ने हद ही मचा दी है. विजयवाड़ा में फिल्म की स्क्रीनिंग में रुकावट के दौरान फैंस ने आपा खो दिया और सिनेमाघर में तोड़ फोड़ मचा दी.

हिंसक हुए RRR के फैंस

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में मूवी लवर्स का गुस्सा उस वक्त सातवें आसमान पर जा पहुंचा जब फिल्म की स्क्रीनिंग टेक्निकल फॉल्ट की वजह से रोकनी पड़ी. बस फिर क्या था. लोगों ने तोड़ फोड़ मचानी शुरू कर दी. उन्होंने Nail Fencing हटाई, विंडो तोड़ डाली. ये हादसा विजयवाड़ा के Annapurna थियेटर में हुआ. जूनियर एनटीआर और रामचरण के फैंस ने थियेटर की प्रॉपर्टी को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

Andhra Pradesh | People removed nail fencing, smashed windows after the screening of the #RRRMovie halted due to technical reasons at Annapurna Theatre in Vijayawada. pic.twitter.com/HauZEslPNM