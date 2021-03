लंबे समय बाद जॉनी लीवर ने खेला कैरम, सोशल मीडिया पर फोटो हुई वायरल

बॉलीवुड कॉमेडियन जॉनी लीवर ने अपनी एक्टिंग के साथ-साथ मनोरंजन से भी फैंस का काफी दिल जीता है. उन्होंने अपने हर किरदार से फैंस के दिलों में जगह बनाई है. कॉमेडियन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. वे अपनी पिक्चर और वीडियो के जरिए फैंस से काफी टच में रहते हैं. जॉनी लीवर की अब कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिसमें वह ध्यान लगाकर कैरम खेलते नजर आ रहे हैं. इन तस्वीरों को जॉनी लीवर ने अपने इंस्टाग्राम और ट्विटर एकाउंट पर शेयर किया है.

ट्विटर पर शेयर किया पोस्ट

जॉनी की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. तस्वीर में देखा जा सकता है उनका पूरा फोकस अपने गेम की तरफ है. आपको बता दें एक्टर ने ये खेल कई कलाकारों और संगीतकारों के साथ भी खेला है. उनकी ये तस्वीर फैंस को बेहद पसंद आ रही है.

तस्वीर को शेयर करते हुए जॉनी ने लिखा, "कैरम खेलना मुझे बहुत पसंद है ये हमेशा मेरा पसंदीदा खेल में से एक रहा है. मैं कैरम को खेलते हुए अपने दोस्तों के साथ बड़ा हुआ हूं, लेकिन 80 के दशक के समय मुझे याद है कि मैं कल्याण जी भाई के म्यूजिक रूम में रिहर्सल के दौरान ये खेल कई कलाकारों, संगीतकार और प्रोफेशनल कैरम प्लेयर के साथ भी खेलता था. इस गेम को एक बार फिर खेलकर काफी अच्छा महसूस कर रहा हूं."

#Carrom has been one of my favourite games. Growing up I played with friends but during the 80’s I remember playing with fellow artists, musicians & professional carrom players at my mentor Kalyanji Bhai’s music room between rehearsals..

Feels great to play again! pic.twitter.com/tkVquVrk7t