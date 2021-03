जाह्नवी कपूर ने पपी रामदास संग शेयर की क्यूट फोटो, लोगों को आ गई श्रीदेवी की याद

बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत बिजी चल रही हैं. एक्ट्रेस इस समय गुड लक जैरी की शूटिंग कर रही हैं. इसके अलावा वे अपनी अपकमिंग कॉमेडी-हॉरर फिल्म रूही को लेकर भी चर्चा में हैं. एक्ट्रेस कुछ समय पहले सेट पर क्रिकेट एंजॉय करती नजर आई थीं. जाह्नवी के उस दौरान के वीडियोज खूब वायरल भी हुए थे. अब एक्ट्रेस ने सेट पर अपना एक नया दोस्त बना लिया है और उसके साथ वे शूटिंग से ब्रेक लेकर टाइम स्पेंड करना पसंद करती हैं.

एक्ट्रेस ने अपने नए दोस्त रामदास से फैन्स को रूबरू कराया है. रामदास एक पप्पी है और जाह्नवी ने उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए इंस्टाग्राम स्टोरीज पर कुछ फोटोज शेयर की हैं. मगर जाह्नवी की ये फोटो सोशल मीडिया पर वायरल तो हुई ही साथ ही गोद में पप्पी लिए जाह्नवी की फोटो को उनकी मां श्रीदेवी के एक सीन से कंपेयर किया जाने लगा.

दरअसल कमल हासन के साथ श्रीदेवी ने सदमा नाम की एक फिल्म की थी जिसमें एक सीन में वे एक क्यूट डॉगी संग एंजॉय करती नजर आ रही थीं. उन्होंने फिल्म में उस डॉगी का नाम हरिप्रसाद रखा था. वैसे जाह्नवी कपूर को कई लोग श्रीदेवी की कॉर्बन कॉपी कहते हैं. बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जाह्नवी कपूर लुक्स वाइज अपनी मां जैसी हैं. साड़ी में भी जाह्नवी की कई सारी तस्वीरों को श्रीदेवी से कंपेयर किया जाता है.

This edit is so cute 🥺❤️ SriJan 💕



