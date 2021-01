हॉलीवुड डेब्यू के लिए तैयार जैकलीन फर्नांडिस, वुमेन स्टोरीज में निभाएंगी खास किरदार

बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस फिल्म वुमेन्स स्टोरीज से अपना हॉलीवुड डेब्यू करने जा रही हैं. 6 हिस्सों में बंटी इस फिल्म का निर्देशन दुनिया भर की कई अलग-अलग निर्देशक करेंगी. इस फिल्म की एक और खास बात ये होगी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कास्ट होगी. डेडलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक जैकलीन, ट्रांसजेंडर मॉडल अंजली लामा के साथ फिल्ममेकर लीना यादव द्वारा बनाए गए एक हिस्से में नजर आएंगी जिसका टाइटल होगा शेयरिंग ए राइड.

बता दें कि लीना यादव पार्च्ड, शब्द और तीन पत्ती जैसे कामयाब प्रोजेक्ट दे चुकी हैं. लर्वोलिनो एंटरटेनमेंट के को-प्रोडक्शन और नॉन प्रॉफिट प्रोडक्शन कंपनी We Do It Together के बनाए इस प्रोजेक्ट में फिल्ममेकर मरिया सोल टोंगान्जी, लुसिया पुएन्जो और कैथरीन हार्डविक एक साथ काम करते नजर आएंगी. ये फिल्म महिलाओं की जिंदगी के तमाम अलग-अलग पहलुओं को दिखाने की कोशिश करेगी.

जहां तक फिल्म की स्टार कास्ट की बात है तो इसमें कारा डेलेविंज, ईवा लोंगोरिया, मार्गरिटा बाय, मारिका गे हार्डेन और लीवनॉर वारेला. डेडलाइन द्वारा जारी किए गए एक बयान में We Do It Together के प्रेसिडेंट ने बताया, "वी डू इट टुगेदर में हमारा मिशन मीडिया और फिल्मों में महिलाओं की छवि बदलकर एक ऑब्जेक्ट की बजाए एक सब्जेक्ट की करना है."

मेकर्स से लेकर कलाकार तक सब महिलाएं

उन्होंने बताया, "हम महिलाओं की कहानियां सुनाने की ओर काम कर रहे हैं, कैमरा के आगे भी और कैमरा के पीछे भी. इसीलिए महिलाओं की कहानियां हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण हैं. हम दुनिया भर से कई महिला निर्देशकों को एक साथ लाए हैं जो कि एक साथ जुड़कर निजी कहानियों को अपने दृष्टिकोण से दुनिया को सुनाएंगी. हम इन अभिनेत्रियों से लेकर उनकी प्रेरणाओं तक और एक हेल्थ वर्कर्स से लेकर उनकी माँओं तक सभी की कहानियां सुनाएंगे."

