जब जैकी श्रॉफ ने अनिल कपूर को मारे 17 थप्पड़, दिलचस्प है वजह

बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर ने अपनी परफॉर्मेंस से दर्शकों का दिल जीता है. वैसे तो इन दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया है, लेकिन सबसे अच्छी बॉन्डिंग इनकी फिल्म 'राम लखन' में नजर आई. दोनों ने बेस्ट ऑनस्क्रीन ब्रदर्स की भूमिका निभाई थी. इसी साल इनकी एक और फिल्म रिलीज हुई थी, जिसका नाम था 'परिंदा'. इस फिल्म का निर्देशन विधु विनोद चोपड़ा ने किया था.

साल 2019 अक्टूबर में फिल्म की रिलीज को 30 साल पूरे हो गए थे. इस मौके पर विधु विनोद चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें जैकी और अनिल इस फिल्म के बारे में चर्चा करते नजर आए थे. साथ ही अनुराग कश्यप भी थे. दोनों ने इस फिल्म के जुड़े उन किस्सों पर बात की थी, जिनके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं.

@AnilKapoor has always been a perfectionist when it comes to his shots. Here is @bindasbhidu sharing how it took 17 'hard' takes to get the final cut for one of #Parinda's scenes. #30YearsOfParinda@MadhuriDixit pic.twitter.com/yWpratNupx