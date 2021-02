अनिल कपूर से दिशा पाटनी तक, जैकी श्रॉफ को स्टार्स ने किया बर्थडे विश 

बॉलीवुड के भिड़ु जैकी श्रॉफ आज अपना 64वां जन्मदिन मना रहे हैं. जैकी श्रॉफ के जन्मदिन पर उनकी पत्नी आयशा श्रॉफ से लेकर बेटी और को-स्टार रहे अनिल कपूर तक कई लोगों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है. आयशा श्रॉफ ने जैकी की क्यूट फोटो शेयर की है. इस फोटो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पटानी ने कमेंट किया, जिसके चर्चे हर तरफ हो रहे हैं.

दिशा पाटनी ने जैकी को किया बर्थडे विश

आयशा श्रॉफ ने जैकी श्रॉफ को जन्मदिन की बधाई देते हुए लिखा है, 'दुनिया के बेस्ट पिता और दुनिया के सबसे दिलदार शख्स को हैप्पी बर्थडे.' उन्होंने इस पोस्ट में जैकी श्रॉफ के साथ अपने बच्चों टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ को भी टैग किया है. लेकिन इस पोस्ट पर दिशा पटानी का कमेंट आया. दिशा पटानी ने इस पोस्ट पर कमेट करते हुए लिखा, 'हैप्पी बर्थडे अंकल.' दिशा के इस कमेंट के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं और यह फोटो वायरल हो रही है.

भिड़ु अनिल कपूर की विश

आयशा श्रॉफ के अलावा टाइगर श्रॉफ और कृष्णा श्रॉफ ने भी पिता को जन्मदिन की बधाई दी है. कृष्णा ने जैकी की थ्रोबैक फोटो की तुलना अभी फोटो से की है तो वहीं टाइगर ने पिता को हीरो बताया है. इसके साथ ही एक्टर अनिल कपूर ने भी अपने ऑन-स्क्रीन भाई और असल जिंदगी के दोस्त को बर्थडे विश किया है. अनिल ने जैकी श्रॉफ संग फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ''जन्मदिन मुबारक हो जैकी मेरे भाई. मेरी जिंदगी के भिड़ु और बड़ा भाई ऑन-स्क्रीन, दुआ है ये तुम्हारा बेस्ट साल हो.''

Janam Din Mubarak Ho @bindasbhidu mere bhai... My bhidu in life and bade bhaiya on screen, may this be the best year yet! 🤗 pic.twitter.com/bzxGD06Hmq