पायल घोष का महाराष्ट्र सरकार पर तंज, 'समझ आ गया अनुराग के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ'

बुधवार के दिन आयकर विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई करते हुए फिल्म डायरेक्टर अनुराग कश्यप, तापसी पन्नू और विकास बहल के यहां छापेमारी हुई. बताया गया है कि अनुराग और तापसी से लंबी पूछताछ भी की गई. आयकर विभाग के सूत्रों का कहना था कि टैक्स चोरी के मामले में फैंटम फिल्मों से जुड़े लोगों पर ये कार्रवाई हुई. लेकिन अब इस कार्रवाई पर राजनीति भी चरम पर पहुंच गई है. महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इसे बदले की कार्रवाई करार दिया गया और दोनों अनुराग और तापसी के बचाव की कोशिश हुई.

पायल घोष ने महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा

अब एक्ट्रेस पायल घोष ने महाराष्ट्र सरकार के इस रवैये पर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक्ट्रेस ने अनुराग कश्यप के खिलाफ अपने केस को याद करते हुए ट्वीट में कहा है- पूरी महाराष्ट्र सरकार अनुराग कश्यप के सपोर्ट में आ गई है. ये तो साफ दिख रहा है. अब समझ आ गया है कि मेरे मुंबई पुलिस को सारे सबूत देने के बाद भी अनुराग के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ. पायल का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल है और क्योंकि ये सीधे राज्य सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, ऐसे में इस पर काफी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है.

The whole Maharashtra Government has come in support of Anurag Kashyap, it’s vividly clear. Why has no action been taken against Anurag Kashyap by Mumbai Police inspite of me providing enough evidence.