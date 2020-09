KKR फैन्स से शाहरुख खान ने मांगा सपोर्ट, शेयर किया नया स्लोगन

आईपीएल के 13वें सीजन की शुरुआत हो गई है. सभी टीमें मैदान में खूब पसीना बहा रही हैं. शाहरुख खान की टीम कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) हमेशा ही तरह टूर्नामेंट जीतने के लिए दावेदार बताई जा रही है. शाहरुख खान इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए टीम का मनोबल बढ़ाने में लगे हैं. साथ ही वे फैन्स का सपोर्ट भी मांग रहे हैं.

सुर्खियों में चल रही कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) को लेकर शाहरुख खान ने एक ट्वीट किया है. शाहरुख ने KKR के फैन्स के लिए स्पेशल ट्वीट कर उनका सपोर्ट मांगा है. उन्होंने लिखा, 'KKR #HaiTaiyaar. चलो, हम हमारे Knights का साथ दें और इस सीजन में उनका समर्थन करें! #TuFanNahiToofanHai."

.@kkriders #HaiTaiyaar... come on, let’s get behind our Knights and support them through this season! #TuFanNahiToofanHai https://t.co/XbYgJWMxr8