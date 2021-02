केरल फिल्म फेस्टिवल: दिखाई जाएंगी 30 देश की 80 फिल्में, कोरोना काल में होगी खास तैयारी

कोरोना काल में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को काफी नुकसान हुआ है. फिल्में तो पोस्टपोन हुईं ही हैं, इसके अलावा अवॉर्ड शोज भी काफी फीके साबित हुए. धीरे-धीरे इस महामारी से बाहर आ रही ये इंडस्ट्री अब फिर पटरी पर दौड़ने के लिए तैयार दिख रही है. इसी कड़ी में केरल में International Film Festival का आयोजन होने जा रहा है. सीएम पिनारी विजयन बुधवार शाम को इसका शुभआरंभ करने जा रहे हैं.

केरल फिल्म फेस्टिवल का आगाज

अब क्योंकि इस बार का फिल्म फेस्टिवल कोरोना काल में हो रहा है, ऐसे में खास तरह की तैयारियां की गई हैं. अब पहले की तरह थिएटर को खचाखच नहीं भरा जाएगा, वहीं सभी का कोरोना टेस्ट होना भी अनिवार्य रहेगा. पहले केरल फिल्म फेस्टिवल को Thiruvananthapuram के थिएटर्स में ही आयोजित किया जाता था, लेकिन अब सोशल डिस्टेसिंग को देखते हुए केरल के Ernakulam, Palakkad और Thalasser मे भी फिल्मों की स्क्रीनिंग देखने को मिलेगी.

कोरोना काल में खास तैयारी

इस साल 30 देशो से आईं 80 फिल्मों को फिल्म फेस्टिवल में देखने का मौका मिलेगा. Thiruvananthapuram में 10 से 14 फरवरी तक फिल्मों की स्क्रीनिंग होगी, Ernakulam में 17 से 21 फरवरी तक, Thalassery में 23 से 27 तक और Palakkad में मार्च एक से 5 तक. पहले दिन 18 बेहतरीन फिल्मों की स्क्रीनिंग होने जा रही है. इस लिस्ट में इरानियन फिल्म 'the Names of the flowers' को कॉप्टीशन कैटेगरी में दिखाया जाएगा. वहीं अफ्रीकी डायरेक्टर लेमोहैंग की फिल्म This Is Not a Burial, it’s a Resurrection को भी पहले ही दिन दिखाया जाएगा. In Between Dying और There Is No Evil भी पहले ही दिन दिखा दी जाएंगी.

80 फिल्में- 30 देश

बताया जा रहा है कि वर्ल्ड सिनेमा कैटेगरी में भी 9 फिल्मों को पहले ही दिन दिखाया जाएगा. येलो कैट और Summer of 85 जैसी कई शानदार फिल्मों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है. वहीं मलयालम कैटेगरी में भी कई फिल्मों को दिखाने की तैयारी है. Papam Cheyattavar Kalleriyatte, Thinkalazhcha Nishchayam और Where is Pinky? जैसी फिल्में इसी लिस्ट में शामिल हैं.

इस डायरेक्टर की 6 फिल्में होंगी स्क्रीन

वैसे इस बार फिल्म फेस्टिवल में फ्रेंच न्यू वेव से ताल्लुक रखने वाले डायरेक्टर Sheen Luc Godard पर भी काफी जोर दिया गया है. उनकी एक नहीं दो नहीं, बल्कि 6 फिल्मों को फिल्म फेस्टिवल में दिखाया जाएगा. इस कड़ी में Breathless,The Image Book, Forever Mozart, Film Socialisme, JLG - JLG Self-Portrait in December को गिना गया है.

अब जब इतने बड़े स्तर पर ये फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, उसे देखते हुए सिटिंग अरेंजमेंट भी वैसे ही किया जा रहा है. खबरें हैं कि इस बार सीट को लेकर भी रिजर्वेशन देखने को मिलेगा. 24 घंटे पहले ही लोग फिल्म स्क्रीनिंग के लिए अपनी सीट बुर कर पाएंगे, वहीं SMS पर उन्हें सीन नंबर बता दिया जाएगा.