मधुर भंडारकर ने शुरू की 'इंडिया लॉकडाउन' की शूटिंग, सच्ची घटनाओं पर आधारित होगी फिल्म

नेशनल अवॉर्ड विनर फिल्ममेकर मधुर भंडारकर अपनी अगली फिल्म से जल्द ही वापसी करने जा रहे हैं. साल 2020 में हुई वास्तविक घटनाओं पर आधारित इस फिल्म का नाम होगा इंडिया लॉकडाउन. फिल्म में प्रतीक बब्बर, श्वेता बसु प्रसाद, सई तम्हनकर, अहाना कुमरा और प्रकाश बेलावड़ी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

मधुर ने मुहूर्त सेरिमनी के साथ इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है. मुहूर्त सेरिमनी में फिल्म के को-प्रोड्यूसर प्रदीप जैन, प्रणब जैन, सई और प्रकाश शामिल रहे. ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके इस बात की सूचना जारी की है. तरण ने ट्वीट करके लिखा, "मधुर भंडारकर ने अपनी अगली फिल्म इंडिया लॉकडाउन की शूटिंग शुरू कर दी है. शूटिंग से पहले मुहूर्त सेरिमनी रखी गई जिसमें प्रदीप, प्रणब शामिल हुए जो मधुर के साथ फिल्म का प्रोडक्शन कर रहे हैं."

कैसी होगी कहानी?

मधुर भंडारकर की ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित एक सोशल ड्रामा होगी जो कि कोविड पैनडेमिक की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के चलते लोगों को हुए कई तरह के भावनात्मक, मानसिक और आर्थिक तनाव के इर्द-गिर्द घूमेगी. फिल्म में जरीन शिहाब और आएशा एमेन भी नजर आएंगी. मधुर भंडारकर ने कहा कि वह फिल्म के दौरान कई तरह के त्यौहारों से गुजरना चाहते हैं ताकि दिखा सकें कि लोगों की दुनिया किस तरह से प्रभावित हुई.

MADHUR BHANDARKAR STARTS SHOOT... #MadhurBhandarkar commences shoot of his next venture #IndiaLockdown... Mahurat ceremony held prior to the shoot, which was attended by Pradeep Jain and Pranav Jain, who produce the film along with Madhur. pic.twitter.com/6wyIU2R1Fp