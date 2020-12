ऋतिक की वंडर वुमन संग वायरल हुई चैट, फैंस बोले कृष संग बनाओ जोड़ी

बॉलीवुड एक्टर ऋतिक रोशन जब भी कृष के अवतार में बड़े पर्दे पर आए हैं तो उन्हें दर्शकों के ढेर सारा प्यार मिला है. ऋतिक रोशन का कृष वाला अवतार भले ही दर्शकों का फेवरेट है लेकिन हाल ही में ऋतिक किसी और ही सुपरहीरो के दीवाने नजर आए. दरअसल ऋतिक रोशन फिल्म वंडर वुमन देखने अपने पूरे परिवार के साथ थिएटर गए थे जहां से उनकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुईं.

वंडर वुमन देखकर आने के बाद ऋतिक रोशन ने फिल्म की लीड एक्टर गैल गैडोट से ट्विटर पर बातचीत की. गैल गैडोट और ऋतिक के बीच की ये ट्विटर चैट फैन्स के लिए किसी सरप्राइज की तरह रही. वंडर वुमन के रूप में गैल गैडोट के काम की तारीफ करते हुए ऋतिक ने ट्वीट किया, "अभी वंडर वुमन को देखी. शानदार अनुभव रहा. मेरे बचपन के क्रश (डब्ल्यूडब्ल्यू) और मेरे पहले प्यार (फिल्मों) को बिग सिनेमा आईमैक्स के साथ अनुभव किया. इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता. धन्यवाद."

Just watched WONDER WOMAN. Exhilarating experience. My childhood crush(WW) and my first love( movies) together with the BIG cinema IMAX experience! Doesn’t get any better than this. Thank you @GalGadot for being the perfect WONDER WOMAN .

And congratulations to the entire team! pic.twitter.com/x2gk7u0UD2 — Hrithik Roshan (@iHrithik) December 23, 2020

हॉलीवुड स्टार गैल भी ऋतिक का ट्वीट देखकर उन्हें जवाब दिए बिना नहीं रह सकीं और उन्होंने रिप्लाई किया, "बहुत खुशी है कि आपने फिल्म का मजा लिया ऋतिक आपको और आपके अपनों के लिए खुशहाल छुट्टियों की कामना." बता दें कि ऋतिक और गैल की इस ट्विटर चैट पर ढेरों फैन्स ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं. कोई ऋतिक और गैल को एक साथ एक फिल्म में देखना चाहता है तो कोई इन दोनों सितारों की बातचीत से इंप्रेस नजर आया.

So glad you enjoyed the movie @iHrithik! Wishing you and yours a happy holiday. — Gal Gadot (@GalGadot) December 24, 2020

एक यूजर ने लिखा, "ये गॉर्जियस. भारतीय सुपरहीरो कृष के लिए एक हॉलीवुड सुपरहीरोइन द्वारा ये एक कमाल का जेस्चर है. क्या हम इस जोड़ी को एक ही स्क्रीन पर देखने की उम्मीद कर सकते हैं?" एक अन्य यूजर ने लिखा, "मुझे डीसी-कृष क्रॉसओवर की खुशबू आ रही है." ऋतिक के एक अन्य फैन ने ट्विटर पर लिखा, "एक सुपरहीरो से दूसरे सुपरहीरो को. वंडर वुमन से कृष." इसी तरह तमाम फैन्स ने ऋतिक और गैल की इस ट्विटर चैट की तारीफ की है.

Hey. Gorgeous. This is absolutely beautiful gesture received for Indian superhero #Krissh (@iHrithik ) by Hollywood superheroine #WonderWoman (@GalGadot )

Can we expect this duo in single screen? https://t.co/dZJuMPaIrw pic.twitter.com/vpopj3IbPN — CHETAN 🇮🇳 (ichets_hr) (@hrithikswage) December 24, 2020

I can smell DC-KRRISH Crossover 😰 https://t.co/FEmpvCIhVj — Mike (@icaped_crusader) December 24, 2020

From one superhero to another!!! 😊😊 Wonder Woman & Krrish!! https://t.co/Jm9prjunnB — Jasmine K.🎄🌹🎄 (@jasminak34) December 24, 2020

OMG HRITIK AND GAL INTERACTION WAIT WAIT WAIT https://t.co/lDSqxFIvaA — ukai (@duneonfilm) December 24, 2020

We need a movie with @GalGadot and @iHrithik together.



Just imagine the amount of talent the two would bring on screen 😍😍😍 https://t.co/i7SRzMtEkT — Reet (@tweetarastic) December 24, 2020

I SENSE A COLLAB COMING.....



I FEEL IT IN MY GUT https://t.co/5kznQX94ov — ~ ms granada ~ (@jungIibiIIi) December 24, 2020

Okay who's in for a Krishh - WW crossover? https://t.co/gGMqBnk5Ou — 𝐒𝐮𝐧𝐧𝐲𝐊𝐞𝐬𝐡 (@sunnykeshII) December 24, 2020

OH MY GOD DBDGXGGDBDBS https://t.co/XYvb0kek5A — smriti ♡'s kash| Louis day (@haloxmendes) December 24, 2020

एक ने लिखा, "ओह माय गॉड. ऋतिक और गैल बातें कर रहे हैं. रुको रुको रुको." एक यूजर ने लिखा, "जरा कल्पना कीजिए गैल गैडोट और ऋतिक रोशन एक ही फिल्म में हैं. हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्म. क्या गजब का क्रॉसओवर होगा." इसी तरह के ढेरों ट्वीट्स फैन्स ने किए हैं जिनमें से कुछ को हम यहां पर आपके लिए शेयर कर रहे हैं ताकि आप भी समझ सकें कि फैन्स ऋतिक और गैल को एक ही फिल्म में देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं.

